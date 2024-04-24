Ингушские армрестлеры привезли с чемпионата России четыре золота

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в солидном спортивном мероприятии участвовало порядка 400 рукоборцев из 49 субъектов страны. Ингушетию представляли шесть атлетов.

Так, в весовой категории до 90 кг дважды триумфатором и бронзовым призером стал Тимурзиев Ибрагим. Не отстал от своего коллеги и Баркинхоев Адам (до 110 кг), он получил два золота и одно серебро. В категории свыше 110 кг бронзовым призером стал Чумаков Хамид. Яндиев Саварбек дважды поднялся на третью ступень пьедестала в весе до 100 кг. Тренирует чемпионов президент Федерации армрестлинга Ингушетии Хусен Котиев.