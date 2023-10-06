В Сунженской больнице Ингушетии провели антитеррористические учения

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, в ходе чрезвычайных мероприятий специалисты провели симуляцию террористической атаки, оценили реакцию персонала на различные сценарии и проверили систему безопасности больницы и экстренного реагирования.

Отмечается, что цель таких учений — обеспечить медицинской организации максимальную готовность и компетентность в случае возникновения экстренных ситуаций, а также оценить и совершенствовать систему безопасности и планы действий.