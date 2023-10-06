Учения

В Сунженской больнице Ингушетии провели антитеррористические учения

0

В Сунженской центральной районной больнице прошли антитеррористические учения, которые проводились во взаимодействии с правоохранительными органами и службами безопасности, чтобы создать максимально реалистичные условия для обучения и испытания врачей, медицинского персонала и управленческих команд.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, в ходе чрезвычайных мероприятий специалисты провели симуляцию террористической атаки, оценили реакцию персонала на различные сценарии и проверили систему безопасности больницы и экстренного реагирования.

Отмечается, что цель таких учений — обеспечить медицинской организации максимальную готовность и компетентность в случае возникновения экстренных ситуаций, а также оценить и совершенствовать систему безопасности и планы действий.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»
На девяти улицах села Инарки Ингушетии появятся новые дороги
В селе Троицкое Ингушетии на улице Мостовой заменили ветхую водопроводную сеть
В Малгобеке прошли уроки безопасности
Пропавшую в Ингушетии девушку с посттравматическим расстройством заметили в Малгобеке
В селе Сагопши проводят работы по замене ветхого водопровода
В Сунже Ингушетии провели акцию «Сохраним лес» в честь участников СВО
Единороссы Ингушетии оказали помощь семье участника СВО
В Назрани заменили более 15 крышек от канализационных люков после обращений граждан
Молодежное ведомство Ингушетии организовывает встречи студентов с бывшими наркоманами
Жителю Ингушетии грозит тюремный срок за смертельное ДТП

Главное

Яндекс.Метрика

 