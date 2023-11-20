Экология

Власти Сунженского района Ингушетии провели в прибрежной зоне реки Асса масштабную уборку

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В сельском поселении Нестеровское была проведена комплексная уборка в прибрежной зоне реки Асса и парка.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в ходе этой акции был убран весь мусор, который включал в себя огромное количество стеклянных бутылок, пластиковых изделий, органических отходов и прочего мусора.

«Стало заметно чище. Все работали ударно и дружно. Всем участникам субботника — уважение и благодарность», — заявили организаторы мероприятия.

Отмечается, что береговая зона горной реки Асса в части села Нестеровское — территория, куда любят многие жители и гости республики выезжать на отдых. К сожалению, находятся несознательные граждане, которые оставляют после себя груду мусора.

«Убедительная просьба ко всем, не оставляйте за собой мусор! Вместо этого, пожалуйста, собирайте свой мусор и вывозите его в специально установленные места», — призвали власти района.

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