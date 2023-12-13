Следком

Во время погони полицейский случайно ранил водителя в Ингушетии

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20-летний водитель ВАЗ-2115 без номеров, игнорируя требования сотрудников полиции об остановке, нарушая ПДД, передвигался по Назрани, после чего правоохранителями была организовано его преследование, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.

В ходе погони полицейскими было произведено несколько предупредительных выстрелов, которые нарушитель проигнорировал, затем правоохранители начали стрелять по колесам автомобиля. В результате одна пуля случайно попала в плечо водителя, после чего он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимая помощь.

По данному факту следователями проводится проверка, в рамках которой произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрошены свидетели.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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