Во время погони полицейский случайно ранил водителя в Ингушетии
20-летний водитель ВАЗ-2115 без номеров, игнорируя требования сотрудников полиции об остановке, нарушая ПДД, передвигался по Назрани, после чего правоохранителями была организовано его преследование, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.
В ходе погони полицейскими было произведено несколько предупредительных выстрелов, которые нарушитель проигнорировал, затем правоохранители начали стрелять по колесам автомобиля. В результате одна пуля случайно попала в плечо водителя, после чего он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимая помощь.
По данному факту следователями проводится проверка, в рамках которой произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрошены свидетели.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.