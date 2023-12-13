Во время погони полицейский случайно ранил водителя в Ингушетии

В ходе погони полицейскими было произведено несколько предупредительных выстрелов, которые нарушитель проигнорировал, затем правоохранители начали стрелять по колесам автомобиля. В результате одна пуля случайно попала в плечо водителя, после чего он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимая помощь.

По данному факту следователями проводится проверка, в рамках которой произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрошены свидетели.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.