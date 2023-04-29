«В Ингушетии будут выбирать 39 территорий. Призываю жителей населенных пунктов активно голосовать за общественные территории, которые после благоустройства сделают наши города и села лучше и комфортнее. Выбор за жителями республики, это их право, которое потом будет реализовано властями региона», — написал Глава.

Он отметил, что вместе с жителями города воинской славы Малгобека в субботу принял участие в голосовании и его выбор пал на улицу Шейха Мансура, поскольку понравился предложенный проект.

«Наша главная задача — реализовать проект качественно, чтобы люди могли по достоинству оценить преобразования», — подчеркнул Калиматов.

Он также отметил, что в республике стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

«Работы много, я приглашаю всех жителей республики принять самое активное участие и привести наши общественные пространства в порядок. Сегодня на субботнике я увидел очень много неравнодушных жителей. Благодарю всех за участие в этом важном и нужном деле. Коллективные работы заложены в наших традициях. Все жители охотно откликались на общественные мероприятия и делали их дружно и сообща», — добавил руководитель региона.