За вождение без прав житель Ингушетии лишился автомобиля

Собеседник издания отметил, что в марте этого года ранее привлеченный судом к административной ответственности за управление автомашиной в нетрезвом виде и лишенный прав мужчина сел за руль ВАЗ-21124. Он был отстранен от управления сотрудником полиции.

Малгобекский городской суд приговорил фигуранта к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 1 год.

Также у осужденного конфисковали автомобиль в доход государства.