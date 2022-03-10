Но, видимо, настойчивость, стремление к знаниям и лидерские качества он унаследовал от своего отца — Азраиля Мурзабеков, который ещё в 30-х годах прошлого столетия окончил Донской политехнический институт, свободно говорил на русском, немецком и французском языках, играл на музыкальных инструментах — гитаре, мандолине, фортепьяно. Ещё до депортации работал управляющим трестом «Кавизвесть», был первым деканом горного факультета Северо-Кавказского университета цветных металлов во Владикавказе; директором «Старогрознефть», наркомом топливной и местной промышленности. В депортации тоже занимал руководящие должности.

В городе Атбасар руководил строительными работами и практически положил начало индустриализации этого города. Занимал должность главного инженера Киргизского геологического управления.

Перед высылкой семья Мурзабековых проживала в городе Орджоникидзе на улице Льва Толстого, 19, отсюда их забрали в Казахстан — ночью 23 февраля 1944 года.

«Помню, меня разбудили среди ночи, — вспоминает Азамат Мурзабеков, которому на тот момент ещё не было семи лет. — На столе горела керосиновая лампа. По комнате ходили незнакомые люди. Я спросонья огляделся и снова заснул. Потом меня подняли. На ходу успел захватить свою деревянную игрушку. Нас посадили на борт грузовой машины. Мимо, любопытно оглядываясь, прошла толпа молодых людей, распевая песню Марка Бернеса «Шаланды, полные кефали...». На железнодорожном вокзале нас посадили в товарный вагон. Поезд тронулся...»

Мурзабеков после окончания школы решил поступить в Северо-Кавказский горно-металлургический институт в городе Владикавказе, откуда он был родом и где работал его отец. Шёл 1956 год. Репрессированным в те годы, чтобы куда-то выехать, требовалось особое разрешение из комендатуры, которая отмечала маршрут передвижения. Была такая справка и у нашего героя, где внизу мелким шрифтом в графе «Приложения» было напечатано предписание, что любое отклонение от маршрута может повлечь за собой заключение сроком до 20 лет. Потом этот документ потерял свою силу, наступила эпоха обличения культа личности Сталина, депортированным разрешили вернуться на родину, а справка осталась как исторический факт. И Мурзабеков показывал её своим друзьям. В один день её выкрали в общежитии из личных вещей во время его отсутствия. Без всякого сомнения, это было сделано спецслужбами, потому как справка являлось свидетельством, компрометирующим советскую власть.

После окончания института в 1961 году Азамат работает начальником Червлёнского карьера в Грозном. Хозяйство большое, работа пыльная, но это не пугало молодого специалиста. И хотя здесь ему сулили должность заместителя главного инженера по технике безопасности, он, по рекомендации старого друга отца Доку Габаева, который работал лектором в Чечено-Ингушском обкоме партии, переводится в республиканское отделение общества «Знание» на должность референта.

Работа референта была для Азамата Мурзабекова интересной и выполнял он её с большим энтузиазмом, пока его, как грамотного и представительного специалиста руководство обкома партии не включило в пропагандистскую бригаду по укреплению дружбы между народами. В ходе этой деятельности к Азамату Азраиловичу стали поступать факты о различных нарушениях, которые он собрал и представил в обком партии. Вот тут вышла оказия. Обком предпочёл об этом ничего не знать, и руководство не учло принципиальный характер, настойчивость и обострённое чувство справедливости своего «десанта». Дело закончилось тем, что Азамат Мурзабеков написал заявление об уходе.

Но его жизненный путь приобрёл опыт, новые знания и желание работать и продвигаться дальше по профессиональной лестнице. Он устраивается на работу в Тырныаузский горно-металлургический комбинат. Затем по приглашению недолго работает в должности главного инженера управления Северо-Кавказского округа Госгортехнадзор комбината, но вскоре возвращается в родной комбинат в качестве заместителя директора.

Азамат Мурзабеков окончил аспирантуру в Новочеркасском политехническом институте, защитил диссертацию и получил учёную степень кандидата технических наук. Прошёл курс обучения в институте повышения квалификации руководящих работников цветной металлургии СССР (ЦИТО Екатеринбург). Был главным инженером проекта института «Кавказгипроцветмет» (Владикавказ); главным инженером объединения «Севосетинводоканал» (Владикавказ)

Надо отметить, что в конце 80-х Азамата Азраиловича готовили и на должность начальника управления строительства со стороны северного портала по прокладке туннеля для Кавказской перевальной железной дороги. Это был серьёзный проект. Намечался большой объём работы. Его кандидатуру уже представили техсовету, вопрос согласовали с грузинской стороной, но в 1989 году финансирование этого грандиозного проекта прекратилось.

В 1992 году, после известных трагических событий в Пригородном районе Азамат Азраилович уехал работать в Москву. Здесь он занимал должность директора проектов АОЗТ «Цветметинвест» (Москва).

Но вскоре по приглашению руководства Республики Ингушетия, в частности председателя Совета министров Тамерлана Дидигова, он возвращается в родную обитель на должность начальника Управления капитального строительства РИ. Мурзабеков создаёт и организовывает на высоком уровне работу ОКСа Аппарата правительства РИ. За годы его руководства, с 1993 по 1998 год, были построены и отреставрированы капитально такие объекты, как назрановский Дворец культуры, школы в селении Нестеровское и в г. Карабулаке, начато строительство железнодорожного вокзала в Назрани.

«Мы познакомились при строительстве в Джейрахском районе детского лагеря в 1999 году, — говорит заслуженный строитель Республики Ингушетия Белан Чахкиев. — Мурзабеков был в должности начальника отдела капитального строительства аппарата правительства РИ. За его плечами стоял большой опыт работы в проектном институте «Чечинггражданпроект». Он, между прочим, был первым из ингушей и чеченцев, кто смог устроиться в этот институт на работу. Нас, бывших депортированных, не миловали в те годы. Так вот, будучи начальником ОКСа он часто приезжал к нам на объект, в горы, проверял качество и ход строительства. Объект надо было сдать в конце мая 1999 года, к открытию лагерного сезона, а начали мы работу в феврале 1999 года. Это какой сжатый срок! Но мы справились, нами была организована двухсменная работа. Не отдыхали ни днём, ни ночью, и где-то в середине мая закончили все строительные работы, за исключением мелочей по благоустройству. И в этом была немалая заслуга Азамата Мурзабекова и всего коллектива».

Есть ещё один вклад Мурзабекова, о котором многие не знают, но он рад, что смог тогда помочь ингушским беженцам выбраться из западни. Дело в том, что в 1993 году в Джейрахском ущелье горной Ингушетии застряло большое количество беженцев из Пригородного района и города Владикавказа, которые вынужденно покинули свои дома осенью 1992 года. Выход для них с Военно-грузинской дороги был заблокирован осетинскими боевиками, а в сторону Ингушетии были только горные тропы, опасные для передвижения. Вот эту дорогу и следовало пробить. Медлить было нельзя. Люди терпели большие неудобства. Когда на этот объект прибыл Мурзабеков, основная работа была уже проведена, но остановилась на самом важном участке — когда требовалось пробурить скважины — из-за отсутствия взрывчатых веществ.

Найти, договориться, изыскать уже не могли более двух недель! В этой сложнейшей ситуации, в самый необходимый момент выручил Азамат Мурзабеков. Он позвонил своим бывшим коллегам в Тырныаузский горно-металлургический комбинат и одним телефонным звонком решил даже вопрос доставки. Утром 20 тонн взрывчатого вещества было в пункте назначения, и в течение месяца дорогу пробили.

Есть в трудовой лепте Азамата Мурзабекова и должность руководителя филиала института «Ростовгипрошахт» в 2003 году.

Но где бы он ни работал, коллеги отзывались о нем как об энергичном, инициативном и одаренном руководителе. Недаром он удостоен таких наград, как медаль «За доблестный труд», серебряная медаль ВДНХ СССР, два диплома ВДНХ СССР, медаль «25 лет РИ», а также почётное звание «Отличник социалистического соревнования цветной металлургии» и почётная грамота ПВС КБ АССР

Азамат Азраилович — член экономического совета при главе РИ, член правления ИОС «Даймохк», член правления ВСМС по РИ. На сегодняшний день им разработана и предложена на рассмотрение ответственным и должностным людям республики социально-экономическая программа развития региона с использованием местных природных и человеческих ресурсов, которая поспособствует повышению уровня занятости населения. И он очень надеется, что на неё обратят внимание и поддержат соответствующие органы власти.

Азамат Азраилович является также автором публикаций в периодической печати и научных публикаций в специальных изданиях, автором книги «Тырныаузские вертикали» и соавтором ряда других печатных проектов.

У Азамата Мурзабекова трое детей, два старших сына выбрали профессии врача и судьи, младшая дочь Сара ещё школьница, радует родителей прекрасными вокальными данными, а недавно стала победителем всероссийского конкурса по вокалу.

Сегодня Азамат Мурзабеков на заслуженном отдыхе, но остаётся в строю и продолжает участвовать в общественной жизни своего народа.