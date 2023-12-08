Гостями и экспертами круглого стола выступили представители преподавательского, научного и экспертного сообществ образовательных учреждений города Пятигорска в лице Константина Каспарян — кандидата исторических наук, доцента кафедры исторических и социально-философских дисциплин, научного руководителя студенческого общеуниверситетского дискуссионного клуба любителей истории «Реки времени» Пятигорского государственного университета; Заурбека Кочесокова — кандидата юридических наук, доктора философских наук, профессора Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС; Мадины Исаевой — советника директора по вопросам гражданско-патриотического воспитания, учителя истории и обществознания МБОУ СОШ № 5 имени А. М. Дубинного; а также заведующий отделом по делам молодежи МУ «Управление культуры и молодежной политики города Пятигорска» Руслана Андрющенко; директор МБУ «Центр реализации проектов и программ» Амина Тотрова.

А целевой аудиторией круглого стола стали обучающиеся школьных и высших образовательных учреждений города Пятигорска.

Главной целью проведения круглого стола на этот раз явилось освещение как позабытых, так и малознакомых историй массового и личного подвигов защитников Кавказа, проявленного в годы Великой Отечественной войны, дань уважения и памяти народной перед славным подвигом старших поколений во имя нашей мирной жизни, а так же формирование и поддержание чувства патриотизма и ответственной гражданской позиции современной молодёжи в объективной оценке роли и значении малого и высокого героического подвига многонационального народа в общей Победе над врагом.

С приветственным словом к гостям и участникам открытого круглого стола обратилась декан факультета экономики, управления и права Елена Акопян, которая отметила важность и социальную значимость проведения подобных мероприятий как для сотрудников и коллег, так и для современной учащейся молодежи.

В ходе проведения круглого стола прозвучали героические истории малых и больших личных и массовых, ратных, трудовых и нравственных подвигов. Они совершались доблестными и истинными патриотами и защитниками Отечества как на фронте, так и в тылу в годы войны, и непосредственно в самой продолжительной (после блокады Ленинграда) и ожесточенной Битве за Кавказ.

О малоизвестных страницах военной региональной истории, связанных с битвой за Кавказ и основанных на подлинных документальных источниках и воспоминаниях самих солдат Вермахта, рассказал гость и эксперт, ученый Константин Каспарян. Студентами 3-го курса направления подготовки «Юриспруденция» Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС были представлены выступления о доблестных и уникальных ратных массовых и личных подвигах наших земляков в лице Александра Шульженко «Женский подвиг в защите кавказских рубежей. В небе ночные ассы» и Георгия Хачикова «Последний освободитель города Пятигорска — Атаянц Григорий Атанесович. История разведчика»; о трудовой доблести тружеников тыла, а именно «Подвиги людей в белом в период битвы за Кавказ» прозвучали доклады в лице Стеллы Данелян, студентки направления подготовки лечебное дело Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала ГМУ Минздрава России, волонтера-медика и Инессы Симонян, студентки 4 курса направления подготовки Юриспруденция Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС"Трудовая доблесть нашего земляка Газарьян Георгия Аваковича, родом из военного детства«. Удивительные истории военных подвигов и вклада в общую победу над врагом личных героев семейных фамилий, защитников своей малой и большой Родины, представили вниманию слушателей коллеги Северо-Кавказского института РАНХиГС, гость и эксперт Кочесоков Заурбек «Герой моей семейной фамилии, защитник родной земли Кавказа-Кочесоков Мугад Гузерович» и Тотрова Амина, магистрант СКИ РАНХиГС направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» «История малого и высокого подвигов в военной биографии моих земляков Северо-Осетинской земли ».

Оживленную дискуссию на круглом столе вызвало выступление Марины Кирей — представителя Ставропольского отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в г. Пятигорске, которая рассказала собравшимися «О новых именах защитников Кавказа, связанных с подвигом военных 11 Стрелковой дивизии войск НКВД в период обороны окрестностей КМВ при наступлении немецко-фашистских захватчиков». Также гость рассказала о особенностях поисковой работы и тонкостях проводимых исследований по идентификации находок и восстановлению имен и фамилий найденных останков участников сражений работы и несомненной важности привлечения к поисковой и исследовательской работе студенческой молодежи через создание добровольческих поисково-исследовательских отрядов и групп.

Заключительным выступлением мероприятия стала тема сохранения и увековечивания памяти о славном героическом прошлом в истории нашей страны и о героях современности, которую представили Мадина Исаева, советник директора школы, учитель истории и обществознания и Ирэна Антонян, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 5 имени А. М. Дубинного г. Пятигорска с темой «По стопам дедов. От героизма, проявленного в годы Великой Отечественной войны до героев событий сегодняшнего дня СВО», в ходе которого прозвучала история истинного высокого героического подвига военнослужащего, выпускника школы Бабаян Арсена, шагнувшего в бессмертие в зоне проведения специальной военной операции, имя которого теперь носит одна из улиц г. Пятигорска, а память о нем и всех, кто сложил свои головы за мирное небо и мирную жизнь в борьбе с фашизмом и нацизмом, будет навсегда жить в умах и сердцах благодарных потомков.

Минутой молчания почтили память всех защитников Отечества, отстоявших неимоверной ценой своих жизней для нас, Великую победу и свободу в борьбе с фашизмом и нацизмом.

«Каждый год, проводя вот уже на протяжении семи лет в стенах нашего вуза подобные мероприятия как Открытый круглый стол, посвященный Битве за Кавказ, мы акцентируем внимание прежде всего на теме и различных аспектах в ее освещении. Так, на этот раз мы уделили больше внимания представлению подвигов защитников Кавказа, взятых из личных семейных историй наших коллег, студентов, приглашенных гостей, а также вспомнили позабытые имена участников сражений. Несомненно, очевидна и важна польза проведения таких социально значимых мероприятий, так как через обращение в историю дней минувших и поддерживается незримая связь времен и поколений в сохранении памяти народной великого самоотверженного подвига защитников своего Отечества во имя светлого будущего потомков народа, победившего коричневую чуму и продолжающих и сейчас отстаивать свои интересы во имя процветания нашей страны», — поделилась организатор и модератор круглого стола, старший преподаватель вуза Ольга Никонова.