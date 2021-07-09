Такие меры распространены, в частности, в Ленинградской, Оренбургской, Пензенской, Волгоградской областях, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. При этом формат работы на «удалёнке» в целом стал более востребованным независимо от эпидемиологических ограничений. Опираясь на данные исследований, можно утверждать, что весной в стране удаленно работали более трёх миллионов человек — порядка 5,5% от общего числа. А в долгосрочной перспективе эта цифра может вырасти до 10% — или пять с половиной миллионов человек, утверждают в Министерстве труда России. До пандемии официально дистанционных работников было лишь порядка 30 тысяч. И их права не всегда четко регламентировались законодательством.

В связи с этим фракция политической партии «Единая Россия» разработала и внесла поправки в Трудовой кодекс. Они чётко прописали права и обязанности работников и работодателей при различных формах «удалёнки». С распространением Covid-19 эти нормы не теряют своей значимости, считает первый заместитель руководителя фракции единороссов в Государственной Думе Андрей Исаев.

«Вопрос перехода на «удаленку» уже полностью урегулирован. Это и условия временного перевода, защита прав работников при этом. Те условия, которые должен соблюсти законодатель. При участии «Единой России» была создана рабочая группа, которая следит за применением закона совместно с профсоюзами и работодателями. Нарушений или споров, которые возникли в связи с реализацией положений этого закона, зафиксировано не было», — отметил Андрей Исаев.

Фракция единороссов в парламенте страны продолжит работу над улучшением трудового законодательства. Так, остался неотработанным вопрос о ненормированном рабочем дне, заключении срочных трудовых договоров, электронном документообороте. Он будет урегулирован уже в новом созыве Государственной Думы.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) подтвердили — пока массовых запросов на усовершенствование закона от работников не поступало.

По словам председателя ФНПР Михаила Шмакова, закон еще мало работает, и во многом «удалёнка» зависит от волн пандемии. Но в настоящее время уже наблюдается тот факт, что сама организация труда вышла на определенный уровень, когда те, кто могут работать на «удалёнке», уже это делают. Однако существуют специалисты, которые не могут работать дистанционно, поэтому пока никакого потока дополнительных предложений нет. Профсоюзы готовы рассматривать их и решать любые подобные вопросы.

Скорее всего, в стране будет иметь место частичная «удаленка» — комбинированный способ организации труда, когда человек трудится какое-то время на рабочем месте в коллективе.

Напомним, в январе текущего года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые защитили права удаленных работников — эти права разработала и обеспечила принятие в парламенте страны фракция политической партии «Единая Россия». Поводом для этого послужили многочисленные факты перевода сотрудников офисов и предприятий в режим удаленной работы в связи с пандемией Covid-19.

Поправки определяют понятия дистанционной работы в целом, а также временной удаленной занятости, которая не может длиться более полугода, и комбинированной, предполагающей совмещение работы из дома и из офиса. Вид дистанционной занятости закрепляется в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. В Трудовом кодексе также появилась норма, согласно которой удаленная работа не может быть основанием для снижения заработной платы.