«Оказавшись в городе Магасе, столице Ингушетии, мне всё не терпелось увидеть красивые горы, о которых так много слышала от коллег и которые видела на фотографиях. Увы, горы настойчиво прятались от меня. «Ну, ничего, — успокаивала я себя. — Через несколько дней попаду в одно из отделений на границе. Уж там насмотрюсь от души!»

Отделение в местечке Шоани Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия в прошлом носило различные названия. Ольгети, Шон и, наконец, Шоани. Но все почему-то по-прежнему кличут подразделение по старинке — Шон.

— Вы уверены в том, что хотите отправиться с пограничным нарядом в дозор? — с серьёзным видом обратился ко мне начальник отделения, наверное, в надежде, что я передумаю.

— Уверена на сто процентов, товарищ капитан! Вообще-то я постоянный участник полумарафонов, — последовал тут же мой ответ. Сдаваться я точно не собиралась.

— Ну, знаете ли, бежать по прямой и подниматься в гору — это не одно и то же, — с улыбкой заявил Роман Михайлович, то ли сомневаясь во мне, то ли поражаясь моей уверенности в своих силах.

— У меня и кроссовки специальные есть. И спортивная форма. Я подготовилась, — последовала убедительная речь.

Выход запланирован через несколько часов. Значит, есть время прогуляться по территории отделения, осмотреться и хоть ненадолго окунуться в настоящую пограничную жизнь. Пока офицер рассказывает о жизнедеятельности подразделения, я безостановочно верчу головой по сторонам, не переставая удивляться необыкновенной красоте вокруг. Да, это тебе не в городе, где только и видишь, что многоэтажки и автомобили, автомобили и многоэтажки. Тут лишь административное здание и несколько построек, предназначенных для обеспечения бесперебойной работы отделения. Ещё на территории расположен небольшой многоквартирный дом, где проживают семьи военнослужащих. Его сдали в эксплуатацию несколько лет назад. Подходим ближе. Здесь вовсю кипит обывательская жизнь: дети играют в песочнице, мамочки неподалёку обсуждают рецепт пирога, тут же девушка гуляет с собакой. Точно ли я нахожусь высоко в горах? Или просто вышла в соседний двор?

Экскурсия почти подходит к концу, как неожиданно ухо улавливает шум воды.

— Что это? — спрашиваю.

— Прямо за забором речка протекает.

— Как будто на курорте, на морском побережье, — неожиданно осеняет меня.

Тут же, на территории, можно увидеть ингушскую сторожевую башню. Правда, не настоящую, а её прототип, выложенный из небольших камней. Средневековые башни — это визитная карточка республики. Их мне тоже посчастливилось увидеть. Как раз во время «пограничного променада».

Час икс совсем скоро. Тем временем перед административным зданием уже выстроились военнослужащие для проведения боевого расчёта. По традиции он начинается с поднятия флага под звуки Государственного гимна Российской Федерации. Спустя некоторое время пограничный наряд получает оружие, я проверяю своё фоторужьё. Не хватало ещё, чтобы в самый неподходящий момент у него села батарея.

На служебном автомобиле покидаем расположение отделения. Проехав несколько километров, «Патриот» останавливается. Дальше — пешком. Пока идём, Роман Михайлович рассказывает о родном подразделении.

— У нашего отделения самый протяжённый участок государственной границы в Ингушетии, — поясняет офицер. — Как видите, местность резко пересечённая. Горы, горы, горы вокруг. Особенностью не только нашего участка, но и пограничного управления в целом являются минно-взрывные заграждения, которые были установлены ещё в 90-х и 2000-х годах.

Наша задача — проверка местности и местных предметов. Пока пограничники сосредоточенно «сканируют» всё вокруг, я же начинаю пьянеть от аромата цветущих трав. Именно пьянеть. Казалось бы, меня, человека, выросшего в Черноземье среди богатого разнотравья, не удивить. Но нет. Я вдыхаю необыкновенный аромат как можно глубже. Будто пытаюсь надышаться впрок, на несколько месяцев или лет.

— Нарушители часто бывают тут? — от меня следует очередной вопрос.

— Единственный случай незаконного пересечения госграницы на этом участке зафиксирован в 2018 году, — вспоминает Роман Михайлович. — Тогда двое иностранцев потеряли ориентировку и пересекли Государственную границу Российской Федерации. Граждане Грузии попали в ущелье Шондон, где их и задержали пограничники. С соблюдением всех мер безопасности нарушителей доставили в подразделение, где в отношении иностранцев были приняты соответствующие административно-процессуальные меры.

Стражи рубежей выяснили, что иностранцы — путешественники. Непосредственно перед походом они прибыли в населённый пункт Джута. Там молодые люди получили уведомление, что будут передвигаться вдоль госграницы с туристической целью. В какой момент что-то пошло не так — непонятно. Надо отдать должное, путешественники безоговорочно выполняли все команды пограничников. В итоге горе-туристов через пункт пропуска «Верхний Ларс» соседней Северной Осетии — Алании отправили на родину.

Нарушения пограничного режима в районе — куда более частое явление. С каждым годом в регион прибывает всё больше и больше туристов. Разъяснительная работа со стороны пограничников ведётся постоянно. Как правило, гиды владеют всей актуальной информацией, которую передают путешественникам. Но исключения всё-таки бывают. Кто-то из туристов обязательно забудет взять с собой документ, удостоверяющий личность. Иностранным же гражданам, помимо паспорта, в соответствии с правилами необходимо ещё иметь и пропуск. Правда, не все об этом знают. Его можно получить, обратившись с соответствующим заявлением в пограничные органы.

Прошагав не больше километра, начинаю понимать слова начальника, сказанные в самом начале нашего знакомства. Действительно, спуски и подъёмы — это серьёзное испытание. Неподготовленному человеку они даются ох как непросто. Но вида не подаю. Вскоре планируется небольшой привал у развалин старинной сторожевой башни. Туман тем временем опускается всё ниже. «Снимки должны получиться великолепные», — отмечаю про себя. Пока пограничники осматривают местность, без перерыва нажимаю на кнопку спуска затвора фотоаппарата и хоть немного перевожу дух от такой «прогулки».

Кажется, что легче всего в нашей компании служебному псу. Конечно, у него-то четыре лапы. Рука так и тянется погладить четвероногого друга, но понимаю, что лучше не отвлекать. Пёс не менее серьёзен и напряжён, чем пограничники. Роман Михайлович, заметив мой интерес к мохнатому, теперь спешит рассказать о помощниках стражей рубежей.

— В отделении у нас несколько служебных собак: разыскные, специальные и сторожевые. Недавно отличилась у нас одна из них. В ночное время пограннаряд выполнял задачу на участке границы. Неожиданно своим поведением она стала показывать, что поблизости кто-то присутствует. Оказалось, что по лесу плутают двое неизвестных. Но позже выяснилось, что это — условные нарушители.

У нас очередная остановка. Старший пограничного наряда обнаружил слева от тропы следы медведя. По их размеру пограничники определили, что возраст животного примерно полтора года.

— Сколько мы прошли? Километров двадцать, да? Или все сорок? — уточняю у офицера.

— Это вам кажется. На самом деле — не больше семи, — поспешил он меня уверить.

Не знаю, кажется или нет, но гудящие ноги явно свидетельствуют о другом. Теперь начинаю понимать, почему все сотрудники в отделении такие спортивные. По-другому ведь и быть не может с такими кардиотренировками.

Увы, красивых горных вершин не удалось мне увидеть и здесь. Туман с каждым днём опускался всё ниже и ниже, а в последний день пребывания на границе он и вовсе накрыл территорию отделения словно белоснежным саваном. Чем не повод вернуться сюда ещё раз?"

Вера Бережная