Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканской Госавтоинспекции, помимо прочего изменения коснулись и порядка привлечения к ответственности за неуплату административных штрафов.

— Срок привлечения к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ увеличен до года, а правонарушители на транспорте иностранного учета должны оплатить штраф с даты вынесения постановления до выезда с территории Российской Федерации, — рассказала нашему корреспонденту старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Ингушетии капитан полиции Зара Ужахова. — С 15 августа 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Федеральным законом с трех месяцев до года увеличена давность привлечения к административной ответственности за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Существенные изменения коснулись лиц, совершивших административное правонарушение на транспортном средстве, зарегистрированном в иностранном государстве. К таким лицам относятся граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане, российские и иностранные юридические лица.

Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лиц — неплательщиков штрафов за нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, на иностранном транспортном средстве, наделены должностные лица государственной инспекции безопасности дорожного движения (п. 5 и 6 ч. 2 статьи 23.3 КоАП РФ).

Дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, возбужденное в отношении правонарушителя на иностранном транспортном средстве, рассматривается как сотрудниками Госавтоинспекции, так и судьями по месту его выявления.

Дата неуплаты административного штрафа наступает по истечении 60 дней с даты вступления в силу постановления о его наложении либо на день выезда иностранного транспорта с территории Российской Федерации, в зависимости от того, какое из указанных событий произойдет раньше.

Ужахова подчеркнула необходимость учитывать при этом, что назначение административных наказаний в виде административного ареста или обязательных работ отнесено к исключительной компетенции судьи.

— В целях применения данных наказаний, а также в случае неуплаты административного штрафа, назначенного за административное правонарушение, предусмотренное статьей 11.23 КоАП, совершенное на иностранном транспортном средстве, дело об административном правонарушении передается для рассмотрения мировому судье незамедлительно, — пояснила собеседница. — В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (в части неуплаты административного штрафа, назначенного за административное правонарушение, предусмотренное статьей 11.23, 11.26, 11.27 или 11.29, либо главой 12 КоАП, совершенное на иностранном транспорте), сотрудники Госавтоинспекции вправе применить меру обеспечения в виде задержания транспортного средства. При этом задержание может осуществляться путем перемещения задержанного иностранного транспорта его водителем или сотрудником Госавтоинспекции и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), а также путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. Решение о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного средства принимается должностными лицами только после уплаты административных штрафов (назначенных за ранее совершенное на иностранном ТС административное правонарушение, предусмотренное статьей 11.23 либо главой 12 КоАП, а также частью 1 статьи 20.25 КоАП).

В соответствии с пунктом 4 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.23, 11.26, 11.27 или 11.29 либо главой 12 КоАП РФ, в случае его совершения с использованием иностранного транспортного средства, вступает в законную силу со дня его вынесения.

Изложенная в новой редакции часть 1 статьи 32.2 КоАП обязывает правонарушителя на иностранном транспортном средстве уплатить штраф (с учетом изменений, внесенных в статью 31.1 КоАП) с даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении до выезда иностранного транспорта с территории Российской Федерации за административное правонарушение, предусмотренное статьей 11.23, 11.26, 11.27 или 11.29 либо главой 12 КоАП, совершенное на иностранном транспортном средстве, либо частью 1 статьи 20.25 КоАП (в части неуплаты административного штрафа по аналогичным составам).

Внесены изменения в часть 3 статьи 31.5 КоАП РФ, расширяющие как перечень составов административных правонарушений (статьи 11.23, 11.26, 11.27, 11.29, или глава 12 КоАП РФ, либо часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), так и субъектов административного правонарушения (правонарушитель на иностранном транспортном средстве), в отношении которых отсрочка или рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа не применяется.