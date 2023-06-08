Такой тактики придерживаются в своей деятельности и в Центре детско-юношеского туризма и краеведения Назрановского района.

Данное учреждение дополнительного образования функционирует с сентября 1988 года. Его учредителем является Министерство образования и науки Республики Ингушетия. Целью деятельности центра является создание условий для реализации детьми и подростками своих человеческих прав, защиты от всех форм физического и психологического насилия, защиты их достоинства, развития творческих способностей, интересов и дарований, обеспечения их прав на свободу, развития в соответствии с индивидуальными способностями, для разумного досуга, отдыха и развлечений, воспитания любви и бережного отношения к природе, к истории и культуре своего края.

Исходя из интересов детей и юношества для реализации данных целей центром разработана программа в соответствии с принципами гуманизма, демократии, уважения личности и свободы выбора.

Образовательно-воспитательная деятельность центра осуществляется в туристско-краеведческих объединениях по следующим направлениям: «Литературное краеведение», «Историческое краеведение», «Фольклор», «Юные экологи», «Спортивное ориентирование».

Программа центра включает в себя организацию и проведение различных массовых мероприятий: соревнований, праздников, походов, путешествий, семинаров, конкурсов, выставок, конференций.

О работе данной организации, о том, какая работа ведётся ими для развития детей, рассказывает и. о. директора Фатима Сагова.

«Я думаю, что наше будущее напрямую зависит от того, каким будет подрастающее поколение, какие основы мы заложим в сознание детей, — говорит она. — От этих основ зависит духовное и материальное благосостояние общества и государства. Те изменения, которые происходят в образовании, направлены на улучшение качества образовательной деятельности. Происходит это, на мой взгляд, потому что какое поколение мы воспитаем, таким и будет наше будущее. Не случайно во всех современных законодательных документах говорится о разностороннем развитии творческой личности, способной принимать самостоятельные, порой глобальные решения, уметь самостоятельно добывать знания и использовать их в практической жизни. Одно я знаю точно: детям нужно тепло, прежде всего душевное, осознание того, что каждый из них единственный и неповторимый. И если мы даем это, связь с ними становится многолетней. Важно найти для каждого ребенка именно то слово, в котором он сейчас нуждается. Понимая важность внимательного отношения к своим подопечным, мы и стараемся строить свою работу.

Так, в течение 2022-2023 учебного года у нас прошли массовые мероприятия: экологический месячник во всех туристско-краеведческих объединениях на тему «Сохраним эту Землю голубой и зеленой». Подводя итоги экологического месячника, провели также два конкурса: конкурс фоторабот и конкурс поделок из природного материала.

В течение ноября 2022 года совместно с методистами центра проводился конкурс детского рисунка под девизом «Добрая дорога детства», где обучающиеся центра представляли свои рисунки на различные темы. В дни мартовских каникул мы своих подопечных возили в музеи. Мероприятие называлось «Музей и дети». Были также выездные выставки, организованные научными сотрудниками, проводились лекции с обучающимися ЦДЮТиК Назрановского района.

Нас радуют результаты проведённой в марте интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», на которой обучающиеся туристско-краеведческих объединений центра показали хорошие знания по истории и по этнографии, литературе и культуре, экологии края«.

Так уж сложилось, что, подводя итоги туристско-краеведческой деятельности, центр в конце каждого учебного года проводит ученическую научную конференцию под девизом «Во славу Ингушетии родной!». Так, подводя итоги 2022-2023 учебного года, в конце мая центром проведена ученическая научная конференция в целях развития интереса у обучающихся к изучению истории, традиций и обычаев ингушского народа, пропаганды национального духовного наследия — литературного творчества ингушских писателей и поэтов; сохранения и преемственность лучших традиций национальной культуры и искусства; воспитания у обучающихся чувства ответственности за сохранение биологического равновесия на Земле, а также совершенствования исследовательских умений обучающихся.

Согласно программе на конференции работали три секции: «Литературное краеведение», «Историческое краеведение» и «Экология». В секции «Историческое краеведение» призовые места заняли исследовательские работы (доклады): «Влюбленная в горы — Лейла Албогачиева» (педагог А. Марзиева, туристско-краеведческое объединение «Историки-краеведы») — 1 место; «Б. Богатырев — сердцевина ингушской истории» («Историки-краеведы» педагог М. Шадыжева) — 2 место; «О жизни и деятельности Магомета Чориевича Котиева» («Историки-краеведы», педагог М. Костоева) — 3 место.

В секции «Литературное краеведение»: «Дядя Мусса и его «Победа» («Фольклорный кружок», педагог Добриева С. М.) — 1 место; «Коазой 1исай вахара кхоллама никъ» («Фольклорный кружок», педагог Марзиева М. И.) — 1 место; «Жизнь и творчество Исы Кодзоева» («Фольклорный кружок», педагог Нальгиева М. М.) — 2 место; «Мое родное село — Экажево» («Литературное краеведение», педагог Цечоева Р. М-Г.) — 3 место.

«С такими результатами завершилась наша конференция, — делится Ф. Сагова. — Скажу, что в первую очередь нужно верить в своих детей, в их таланты и возможности. Вера поможет состояться в жизни. Лучшее, что мы можем дать, так это создать благоприятную атмосферу для их развития и дать детям тот ключ, которым они сами смогут раскрыть себя. Человеческий разум способен творить чудеса. Внутри каждого ребёнка есть гений. А наша задача — помочь раскрыться талантам, что мы и стараемся делать в своей работе».