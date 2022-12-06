Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что эта медико-социальная проблема уже давным-давно приобрела глобальный масштаб и является предметом тревоги и озабоченности для многих правительств и стран мира. Не теряет актуальности эта тема и для Ингушетии.

Рассказать обо всем по порядку касательно этой болезни мы попросили главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями Республики Ингушетия Луизу Бекмурзиеву, которая в эти дни много общалась с представителями республиканских СМИ, рассказывая об истинном положении дел с распространением ВИЧ-инфекции в нашем регионе и стране в целом. Связано это было с тем, что 1 декабря по всему миру отмечался День борьбы со СПИДом.

— Луиза Курейшевна, для начала расскажите нашим читателям, когда впервые было обнаружено это заболевание, и какие характеристики имеет СПИД на сегодняшний день.

— Впервые термин «СПИД» появился в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века, когда в нескольких центрах по контролю и профилактике заболеваний в США после развития и описания случаев пневмонии и саркомы Капоши (множественных злокачественных новообразований на коже) проводились специальные обследования. А в 1983 году Люк Монтанье (институт Пастера, Франция) и Роберт Галло (Национальный институт рака, США) практически одновременно открыли вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Именно этот вирус впоследствии и стал причиной такого заболевания, как СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита), при котором развиваются тяжёлые инфекционные болезни и опухоли.

Дело в том, что при наличии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) иммунная система не может адекватно реагировать на возникающие внешние и внутренние угрозы. Поэтому почти все случаи СПИДа вызваны именно ВИЧ-инфекцией.

Другими причинами тяжёлого иммунодефицита могут быть поражающая радиация, генетические мутации, приём противоопухолевых препаратов и др. Но самый главный признак СПИДа — это развитие вторичных поражений, прямо угрожающих жизни больного, которые практически не встречаются у здоровых людей.

Если говорить о характеристике этого заболевания, то надо сказать, что СПИД устанавливают после подтверждения ВИЧ-инфекции и иммунного нарушения у человека на основании клинической и общелабораторной картины болезни.

А заподозрить СПИД можно при наличии и сочетании таких болезней, как длительное (более 2–3 месяцев) необъяснимое увеличение печени и селезёнки, снижение веса на 10% и более, а также истощение без видимой причины. При грибковом поражении ногтей, а также не проходящем кандидозе полости рта, пищевода, трахеи, бронхов, в том числе язвенного характера, тоже можно предположить, что у человека СПИД, правда, подтверждается это или опровергается только строго после лабораторных исследований.

Обратите внимание, если у вас на постоянной основе появляются трещины в уголках рта, то стоит забить тревогу. Это может быть из-за кандидозного грибка и язв во рту и других тяжёлых рецидивирующих бактериальных инфекций (менингита, инфекции костей и суставов, эмпиемы и др.). Для того, чтобы уточнить конкретные поражения организма, необходимо сделать биохимический анализ крови и мочи, провести ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости, КТ и МРТ.

— Как и при каких обстоятельствах можно заразиться вирусом иммунодефицита человека?

— Учитывая то, что вирус находится в самых разных тканях и клетках, можно сказать, что заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек. Правда, существует около 1-2% людей, которые имеют некоторую генетическую устойчивость против вируса (ген CCR5), однако она неэффективна при наркомании и переливании крови.

Источником инфекции является больной или восприимчивый к заражению человек со значительной вирусной нагрузкой. А самыми благоприятными обстоятельствами для передачи вируса являются повреждённая кожа или слизистые, инъекция заражённого материала внутрь тела или его механическое втирание, а также сомнительные связи.

Нужно помнить, что без лечения у человека с ВИЧ планомерно снижается количество клеток СD4, что приводит к истощению иммунитета и неспособности организма противостоять обычным угрозам, после чего развивается СПИД.

Бывает и так, что всеобщее распространение ВИЧ/СПИДа, а также недостаточное информирование людей о болезни привело к формированию в обществе так называемой «спидофобии» — состояния, когда человек постоянно боится заболеть СПИДом, находит у себя мнимые симптомы или связывает со СПИДом реальные признаки другой болезни. При этом подобные мнительные люди, как правило, не доверяют даже результатам неоднократных отрицательных анализов на ВИЧ. Но это в нынешних условиях легко можно проверить и накручивать себя не стоит.

Да, я понимаю, страх за собственное здоровье испытывают все, ведь в наш стремительно развивающийся век нелегко сохранить в себе здоровую мораль и силы отказаться от вездесущего соблазна. Но если человек будет контролировать себя и своевременно проходить диспансеризацию и обследование, он может со спокойной душой обеспечить себе здоровое будущее.

— Как протекает сама болезнь, и на что необходимо обратить внимание, чтобы предотвратить вирус на самых ранних стадиях?

— Самое опасное то, что несколько лет после заражения ВИЧ длится его инкубационный период, во время которого у человека нет явных симптомов (исключая острый период болезни). Лишь спустя время, когда вирус значительно ослабляет иммунную систему, начинается финальная фаза болезни, при которой появляются симптомы СПИДа. В среднем от момента инфицирования ВИЧ до развития СПИДа проходит 10 лет, а от момента развития СПИДа до смерти — от 6 до 22 месяцев. Видите разницу? Это говорит о коварности этого заболевания. Поэтому самое главное — это профилактика и соблюдение всех правильных норм человека.

И здесь я хотела бы обратить внимание жителей нашей республики, что обстановку с вирусными заболеваниями у нас в регионе трудно назвать благополучной, и поэтому все мы должны быть внимательны и бдительны. Даже если каждый считает, что он не делает ничего такого, что может сделать его одной из жертв недуга, важно заботиться и об информированности окружающих.

Существует также очень больная и важная для меня тема добрачного обследования молодожёнов. Если хотите, внедрение такого обследования у нас, в Ингушетии, для меня является гражданским долгом и некой человеческой миссией. Понимаете, для меня, очень часто сталкивающейся с горькими историями невинных девушек, вступающих в брак с неблагочестивыми молодыми людьми, которые имеют ВИЧ, такое внедрение является архиважным и как нельзя своевременным. Я думаю, все согласятся со мной, если я скажу, что статистика подобных браков — это не бездушные цифры, а боль и страдания не только молодых, цветущих жизней, но и их родителей, бабушек, дедушек и всех близких родственников.

Для нас вовсе не секрет, а страшные реалии, что многие девушки, ничего не подозревая о плохом диагнозе своего будущего супруга, выходят замуж и заражаются смертельным недугом. Поэтому очень важно, чтобы каждый, кто вступает в брак, правильно понимал стремление медиков обезопасить их будущее. Ведь только добрачное обследование предотвратит эту трагедию и сделает дальнейшую семейную жизнь счастливой.

— Как развивается ВИЧ у детей?

— К сожалению, нужно констатировать, что у детей ВИЧ прогрессирует намного активнее, чем у взрослых, так как у них ещё не сформирована иммунная система. Особенно опасно раннее заражение, поэтому СПИД у детей наступает быстрее. Его признаками могут быть грибок кожи и слизистых оболочек, который невозможно вылечить, постоянно повышенная температура тела, быстрое похудение при регулярном вскармливании и так далее. Если не лечить у ребёнка СПИД, в течение нескольких лет, иногда месяцев, он может умереть, чаще всего из-за развития сепсиса.

— Возможно ли полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции?

— Вылечить ВИЧ невозможно, но можно не допустить его переход в стадию СПИДа или повернуть вспять развитие СПИДа и восстановить работу иммунной системы. Чтобы не допустить развития СПИДа, нужно как можно раньше начать специфическую антиретровирусную терапию (АРВТ), которая угнетает вирус и повышает иммунитет. Особенно это важно для ВИЧ-инфицированных детей, так как их иммунная система ещё не до конца развита. Причем лечение стоит начинать при любой фазе развития процесса независимо от времени инфицирования и уровня иммунитета.

При этом нужно учитывать, что, как и любые лекарства, препараты от ВИЧ могут иметь побочные эффекты (например, вызывать тошноту, диарею, головную боль, нарушение сна, сухость во рту или сыпь), однако не стоит их бояться. Как правило, они проходят в течение месяца. Также широкий арсенал существующих препаратов позволяет индивидуально подобрать подходящее лекарство. Сейчас в практику внедряют препараты нового поколения, которые необходимо принимать не каждый день, а лишь раз в 1–2 месяца. В запущенных случаях прогнозы индивидуальны, однако чаще всего больным удаётся стабилизировать состояние и увеличить качество и продолжительность жизни.

С сожалением приходится отмечать, что число жителей республики, живущих с этим тяжелым диагнозом, с каждым годом растет. И это неутешительный прогноз. В этом году такой плохой диагноз получили 56 человек, и все они зарегистрированы и поставлены на учет. Преимущественно заболевшие — мужчины. Если рассматривать аналогичный период прошлого года, то это число больше на 20. А всего в республиканском центре борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболевания зарегистрировано около полутора тысяч больных ВИЧ. Из них на территории региона проживает 678 человек. От неизлечимого недуга за 11 месяцев текущего года уже умерло 30 человек.

— Какие осложнения дает СПИД и существует ли вакцина от ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита?

— Главное осложнение СПИДа — это тяжёлое течение самой болезни, которое усугубляется оппортунистическими инфекциями, сепсисом, тяжёлой недостаточностью разных органов, множественным опухолевым процессом и т. д. Прогноз при развитии таких осложнений, как правило, неблагоприятный.

К сожалению, вакцина, которая могла бы полностью излечить от ВИЧ-инфекции и предотвратить СПИД, пока не разработана, но учёные продолжают работать над этим.

— Что бы вы могли посоветовать нашим гражданам для того, чтобы оставаться здоровыми?

— Первое — это вести здоровый и правильный образ жизни, в обязательном порядке придерживаться регулярного, сбалансированного питания и активно заниматься спортом. Также необходимо отказаться от курения и алкоголя, злоупотребление которым повышает вероятность рискованного поведения и, как следствие, заражения.

Кроме этого, необходимо регулярно обследоваться на ВИЧ: если человек входит в группу риска, минимум раз в год надо сдавать ИФА крови. Сделать это можно в республиканском Центре профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, которым я руковожу. На официальном сайте ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» можно найти всю необходимую информацию и телефон горячей линии, но если вы позволите, я хотела бы более подробно рассказать о той работе, которая проводится нашими сотрудниками.

— Да, расскажите, пожалуйста

— Республиканский Центр профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями является лечебно-профилактическим учреждением, координирующим, организующим и осуществляющим профилактические, диагностические, лечебные мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболевания ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами, а также на снижение уровня негативных последствий, вызванных распространением этих и других инфекций.

Медицинское обслуживание в нашем центре проводится квалифицированными специалистами в соответствии со стандартами оказания помощи больным ВИЧ-инфекцией. У нас работают квалифицированные врачи, кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, которые повышают свою квалификацию в ведущих российских учреждениях последипломного образования, а также участвуют в международных и российских научных конференциях.

В структуру центра входят следующие отделы: административно-хозяйственный персонал, отдел лечебно-диагностической помощи, отдел профилактики, отдел клинической эпидемиологии, лабораторный отдел. Санитарно-гигиеническое состояние центра соответствует производственным нормам.

В настоящее время центр является ведущим учреждением здравоохранения России, способным оказывать медицинскую помощь в соответствии с самыми высокими требованиями, не только по уровню материально-технической базы, оснащенности самым современным медицинским оборудованием, но и по уровню квалификации персонала, по кадровому потенциалу учреждения. Широкий спектр медицинских услуг, сконцентрированных в одном месте, позволяет оказать комплексную, социальную, психологическую помощь в кротчайшие сроки.

Совершенствование организации лечебно-профилактической работы, внедрение новых технологий лечения, экономическое стимулирование персонала позволили центру работать стабильно, удерживать лидирующую позицию среди медицинских учреждений республики и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Если говорить об основных этапах работы нашего центра, надо отметить, что ежегодно мы проводим мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. К примеру, накануне этого дня врачи-эпидемиологи из республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом приняли участие в работе информационно-просветительской акции, которая была организована антинаркотической комиссией г. Магаса. Наш центр на встрече представили врачи-эпидемиологи Марет Кодзоева и Дана Хашегульгова. С докладом об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике перед участниками встречи выступила Марет Кодзоева, которая рассказала об общей обстановке. В ходе мероприятия учащиеся задавали интересующие их вопросы. Для информирования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в завершение мероприятия были розданы листовки, буклеты и плакаты.

Также врачи ингушского центра «АнтиСПИД» часто проводят встречи с представителями самой уязвимой части населения. К примеру, совсем недавно наши сотрудники посетили реабилитационный центр «Иман» и провели там профилактическую беседу о ситуации с распространением ВИЧ-инфекции на территории Ингушетии.

Надо сказать, что реабилитационный центр «Иман» открылся совсем недавно, в августе текущего года, но сам факт, что в последнее время в нашей республике подобных учреждений появляется всё больше, говорит о том, как серьезно усугубилась обстановка с распространением наркомании в нашем регионе. Понимаете, ВИЧ-инфекция идёт рука об руку с наркоманией, и именно наркоманы относятся к одной из основных, уязвимых к ВИЧ групп населения. И это факт, который не требует доказательств. Об этом говорят и неблагополучные цифры статистики по росту числа наркозависимых, которые являются сигналом для наращивания работы специалистов всех служб и ведомств, которые должны вести борьбу со СПИДом.

Благо, после этой акции врачи нашего медучреждения поняли, что у больных есть желание лечиться, а энтузиасты и неравнодушные люди оказались готовы создать им условия для прохождения реабилитации. В ходе беседы сотрудники нашего центра донесли до каждого участника полную информацию о СПИДе и, самое главное, осветили методы профилактики.

В завершение беседы я ещё раз хотела бы напомнить, что на сегодняшний день специфических мер профилактики и радикальных методов лечения ВИЧ-инфекции нет. Проникнув в организм человека, вирус поражает иммунную систему, которая в результате поражения ослабевает до такой степени, что даже обычный насморк может привести к летальным последствиям. Поэтому я хочу призвать всех быть внимательными и бдительными к своему здоровью. Особенно это касается молодых людей, у которых вся жизнь ещё впереди. Помните, что своим пренебрежением к самим себе вы можете причинить боль и страдания не только своему организму, но и окружающим. Берегите себя и своих близких!