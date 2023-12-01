По словам главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями Республики Ингушетия Луизы Бекмурзиевой, впервые термин «СПИД» появился в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века в США. А в 1983 году ученые из Франции и США практически одновременно открыли вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Именно этот вирус впоследствии стал причиной такого заболевания, как СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита), при котором развиваются тяжёлые инфекционные болезни и опухоли.

«Дело в том, что при наличии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) иммунная система не может адекватно реагировать на возникающие внешние и внутренние угрозы, — объясняет доктор. — Поэтому почти все случаи СПИДа вызваны именно ВИЧ-инфекцией. Другими причинами тяжёлого иммунодефицита могут быть поражающая радиация, генетические мутации и т. д. Но самый главный признак СПИДа — это развитие вторичных поражений, прямо угрожающих жизни больного, которые практически не встречаются у здоровых людей».

Луиза Курейшевна пояснила, что заподозрить СПИД можно при наличии и сочетании таких болезней, как длительное необъяснимое истощение без видимой причины, а также увеличение печени и селезёнки и резкое снижение веса.

«При грибковом поражении ногтей, а также не проходящем кандидозе полости рта, пищевода, трахеи, бронхов, в том числе язвенного характера, тоже можно предположить, что у человека СПИД, правда, подтверждается это или опровергается только строго после лабораторных исследований, — говорит врач. — При этом необходимо обратить внимание на то, что у вас на постоянной основе появляются трещины в уголках рта. Это одна из причин забить тревогу, потому что трещинки в уголках рта могут быть из-за кандидозного грибка и язв во рту и других тяжёлых рецидивирующих бактериальных инфекций (менингита, инфекции костей и суставов, эмпиемы и др.). Для того, чтобы уточнить конкретные поражения организма, необходимо сделать биохимический анализ крови и мочи, провести ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости, КТ и МРТ».

Учитывая то, что вирус находится в самых разных тканях и клетках, можно сказать, что заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек. Или можно сказать, что никто из нас не застрахован от этой чумы ХХ века. Объясняя, кто наиболее подвержен заболеванию и имеются ли меры профилактики от такой инфекции, Луиза Курейшевна рассказала, что действительно существует около 1-2% людей, которые обладают некоторой генетической устойчивостью против вируса (ген CCR5), однако она неэффективна при наркомании и переливании крови.

«Дело в том, что источником инфекции является больной или восприимчивый к заражению человек со значительной вирусной нагрузкой, — говорит она. — А самыми благоприятными обстоятельствами для передачи вируса являются повреждённая кожа или слизистые, инъекция заражённого материала внутрь тела или его механическое втирание. Как мы знаем, самыми опасными источниками передачи СПИДа являются сомнительные связи. Болезнь начинается с того, что без соответствующего лечения у человека с ВИЧ планомерно снижается количество клеток СD4, что приводит к истощению иммунитета и неспособности организма противостоять обычным угрозам, после чего развивается СПИД. Самое опасное то, что инкубационный период ВИЧ длится несколько лет, и лишь спустя время, когда вирус значительно ослабляет иммунную систему, начинается финальная фаза болезни, при которой появляются симптомы СПИДа. В среднем от момента инфицирования ВИЧ до развития СПИДа проходит 10 лет, а от момента развития СПИДа до смерти — от 6 до 22 месяцев. Видите, какая большая разница во времени? Это говорит о коварности этого заболевания. Поэтому самое главное — это профилактика и соблюдение всех правильных норм поведения человека».

Во всех сводках Центра профилактики и борьбы со СПИДом значится, что обстановку с вирусными заболеваниями у нас в регионе трудно назвать благополучной. Более того, согласно цифрам, она меняется в худшую сторону. Новых заболевших становится больше, а выздоровевших — меньше. И поэтому все мы должны быть внимательны и бдительны. Даже если каждый считает, что он не делает ничего такого, что может сделать его одной из жертв недуга, важно заботиться и об информированности окружающих.

Существует также очень больная для всех нас тема добрачного обследования молодожёнов. Ведь не секрет, что многие девушки, ничего не подозревая о плохом диагнозе своего будущего супруга, выходят замуж и заражаются смертельной инфекцией. Поэтому очень важно, чтобы каждый, кто вступает в брак, правильно понимал стремление медиков обезопасить их будущее. Ведь только добрачное обследование предотвратит эту трагедию и сделает дальнейшую семейную жизнь молодоженов счастливой.

«Если хотите, внедрение такого обследования у нас, в Ингушетии, для меня является гражданским долгом и некой человеческой миссией, — говорит Луиза Курейшевна. — Понимаете, для меня, очень часто сталкивающейся с горькими историями девушек, вступающих в брак с неблагочестивыми молодыми людьми, которые имеют ВИЧ, такое внедрение является архиважным и как нельзя своевременным. Я думаю, все согласятся со мной, если я скажу, что статистика подобных браков — это не бездушные цифры, а боль и страдания не только молодых, но и их родителей, бабушек, дедушек и всех близких родственников».

К сожалению, как утверждают врачи, у детей ВИЧ прогрессирует намного активнее, чем у взрослых, так как у них ещё не сформирована иммунная система. Первыми признаками ВИЧ у детей могут быть грибок кожи и слизистых оболочек, а также постоянно повышенная температура тела и потеря веса при регулярном вскармливании.

«Давайте сначала скажем, что вылечить ВИЧ невозможно ни у детей, ни у взрослых, но можно не допустить его переход в стадию СПИДа или повернуть вспять развитие СПИДа и восстановить работу иммунной системы, — разъясняет врач. — Чтобы не допустить развития СПИДа, нужно как можно раньше начать специфическую антиретровирусную терапию (АРВТ), которая угнетает вирус и повышает иммунитет. Особенно это важно для ВИЧ-инфицированных детей, так как их иммунная система ещё не до конца развита. Причем лечение стоит начинать при любой фазе развития процесса независимо от времени инфицирования и уровня иммунитета. Если не лечить больного ребёнка в течение нескольких лет, он может умереть, чаще всего из-за развития сепсиса. При этом нужно учитывать, что, как и любые лекарства, препараты от ВИЧ могут вызывать побочные эффекты (тошноту, диарею, головную боль, нарушение сна, сухость во рту или сыпь), однако не стоит этого бояться. Как правило, они проходят в течение месяца. Также широкий арсенал существующих препаратов позволяет индивидуально подобрать подходящее лекарство. Сейчас в практику внедряют препараты нового поколения, которые необходимо принимать не каждый день, а лишь раз в 1–2 месяца. В запущенных случаях прогнозы индивидуальны, однако чаще всего больным удаётся стабилизировать состояние и увеличить качество и продолжительность жизни».

С сожалением приходится отмечать, что число жителей республики, живущих с этим тяжелым диагнозом, с каждым годом растет. По словам медиков, преимущественное большинство имеют мужчины. Всего на данный момент в Ингушетии зарегистрировано 1542 больных СПИДом. За истекшие 11 месяцев текущего года эта цифра пополнилась 50 новыми случаями. Что на два больше, чем было в прошлом году.

Статистика говорит, что в России от СПИДа ежегодно умирает до 35 тысяч человек. Связано это с тем, что люди слишком поздно обращаются в соответствующие лечебные учреждения за медицинской помощью. Из числа граждан Республики Ингушетия эту печальную статистику пополнил 31 человек.

«Это, конечно, очень большая цифра для нашей республики, — говорит Луиза. — И что самое обидное, все эти люди относятся к категории молодых. Поэтому врачи нашего центра прилагают большие усилия к тому, чтобы жители Ингушетии больше узнали об этой коварной болезни. Учитывая тот аспект, что, к сожалению, вакцина, которая могла бы полностью излечить от ВИЧ-инфекции и предотвратить СПИД, пока не разработана, мы делаем особый акцент на просветительской работе с молодежью. Наша цель — защитить будущее нации, помочь ребятам избежать беды. Если говорить об основных этапах работы нашего центра, надо отметить, что в эти дни наши профильные специалисты по-особому активизируют просветительскую работу среди населения. Ведь в задачи работников центра входит не только лечение больных, но и посредством просвещения сделать так, чтобы их число не росло. С учетом этого мы ежегодно проводим специальные мероприятия, в рамках которых врачи республиканского центра встречаются с молодежью образовательных учреждений и читают им лекции».

Также хотелось бы довести до наших читателей информацию о том, что в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом с 27 ноября по 5 декабря 2023 года проводится всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты Центра борьбы со СПИДом проконсультируют всех заинтересованных лиц по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, проведения тестирования, а также расскажут об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в нашей республике.

Граждане, желающие получить консультативную помощь, могут обратиться по телефонам горячей линии Центра СПИД Республики Ингушетия — 8 (928) 918-05-60, и горячей линии единого консультационного центра Роспотребнадзора РФ — 8 (800) 555-49-43.

«Очень хотелось бы, чтобы люди поняли, что противодействие распространению ВИЧ-инфекции в нашей стране входит в число государственных приоритетов, — говорит доктор. — Однако, несмотря на расширение скрининговых обследований населения, появление новых эффективных препаратов и увеличение доступности лечения ВИЧ-инфекции, её распространение остается одной из серьезных проблем, стоящих перед здравоохранением Российской Федерации. На сегодняшний день риск заражения ВИЧ присутствует у всех людей, независимо от возраста, социального статуса, уровня материального достатка, религии. Риску подвержены все, кто ведет небезопасный образ жизни. Но избежать инфицирования все-таки можно. Об этом и многом другом можно узнать на нашем официальном сайте».

Для того, чтобы оставаться здоровыми, доктора советуют в первую очередь вести здоровый и правильный образ жизни, в обязательном порядке придерживаться регулярного сбалансированного питания и активно заниматься спортом. Также необходимо отказаться от курения и алкоголя, злоупотребление которыми повышает вероятность рискованного поведения и, как следствие, заражения.

Кроме этого, необходимо регулярно обследоваться на ВИЧ: если человек входит в группу риска, минимум раз в год надо сдавать ИФА крови. Сделать это можно в республиканском Центре профилактики и борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. На официальном сайте ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» можно найти всю необходимую информацию и телефон горячей линии. Медицинское обслуживание в данном центре проводится квалифицированными специалистами в соответствии со стандартами оказания помощи больным ВИЧ-инфекцией.

В завершение беседы руководитель ингушского Центра борьбы со СПИДом Луиза Бекмурзиева ещё раз напомнила, что на сегодняшний день специфических мер профилактики и радикальных методов лечения ВИЧ-инфекции нет.

«Понимаете, проникнув в организм человека, вирус поражает иммунную систему, которая в результате поражения ослабевает до такой степени, что даже обычный насморк может привести к летальным последствиям, — поясняет она. — Поэтому я хочу призвать всех быть внимательными и бдительными к своему здоровью. Особенно это касается молодых людей, у которых вся жизнь ещё впереди. Помните, что главный защитник для человека в условиях нашего общества — это его нравственность и добродетель. В противном случае, своим пренебрежением к самим себе вы можете причинить боль и страдания не только своему организму, но и окружающим».

Да, естественно, страх за собственное здоровье испытывают все, ведь в наш стремительно развивающийся век нелегко сохранить в себе здоровую мораль и силы отказаться от вездесущего соблазна. Но если человек будет контролировать себя и своевременно проходить обследование, он может со спокойной душой обеспечить себе здоровое будущее.