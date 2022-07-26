Мероприятие проходило в Доме культуры сельского поселения Средние Ачалуки. Речь шла о необходимости активизации профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространению наркомании, особенно среди молодежи, о преступлениях и административных правонарушениях в целом.

«Инициатором подобных встреч является общественный совет при МВД по региону. Поднимались проблемы нарушения правил дорожного движения, зачастую влекущих тяжкие последствия, гости рассказали присутствующим о наиболее распространенных видах дистанционного мошенничества, жертвами которого становятся жители Ингушетии. Целью подобных мероприятий является налаживание более тесного взаимодействия между министерством внутренних дел и населением, а также формирование эффективных каналов обратной связи с обществом для диалога и обсуждения проблем, разрешение которых относится к компетенции ведомства», — отметили в пресс-службе МВД по республике.

Важной темой обсуждения явилась достоверная информация о причинах, целях, задачах и ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Собравшиеся с большим вниманием выслушали председателя общественного совета при МВД Мусу Гадиева, ветеранов и действующих правоохранителей, поддержали решение Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России о проведении СВО.

В рамках встречи член общественного совета при МВД, главный нарколог республики Джамбулат Ваделов подчеркнул, что такие мероприятия выступают в качестве своего рода моста между населением и стражами правопорядка. В ходе подобных мероприятий представители общественности напрямую задают все волнующие их вопросы, высказывают свои пожелания и слышат прямые и честные ответы.

В завершение встречи перед собравшимися выступили старейшины и главы администраций сельских поселений, которые отметили, что взаимодействие общественности и органов внутренних дел очень важно, ведь поддержание тесных связей с населением и общественностью — одно из необходимых условий успешного выполнения сотрудниками полиции служебных обязанностей.