Помимо элементарных требований к охране собственных территорий при наличии такого разнообразия объектов важна их пожарная безопасность. Для скорейшего и наиболее качественного реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в этой сфере, в войсках национальной гвардии существует ведомственная пожарная охрана.

В задачи ведомственной пожарной охраны входит надзор в области пожарной безопасности на собственных объектах, профилактика пожаров, а при необходимости — принятие своевременных мер для локализации и тушения возгораний, а также спасения людей и имущества.

С этой целью в Управлении Росгвардии по Республике Ингушетия ведет свою деятельность начальник инспекции пожарной безопасности. Регулярно, согласно заранее намеченному плану, офицер Росгвардии осуществляет проверки всех объектов территориального органа и других подразделений Росгвардии на территории региона, а также участвует в работе по устранению выявленных недостатков.

«Существуют элементарные требования — исправность датчиков пожарной сигнализации, актуальность и сохранность планов эвакуации, наличие нужного количества огнетушителей, обесточивание рабочих мест в нерабочее время и многое другое. В наши задачи входит следить за этим и выявлять любые отклонения от установленного порядка. Безусловно, существуют позиции, по которым требуется вложение материальных ресурсов. И вышестоящее командование, по нашим обоснованным запросам, эти вложения своевременно осуществляет, потому что вопросы пожарной безопасности не терпят отлагательств», — отмечает начальник инспекции майор Мухамед Сабиев.

Другим важным аспектом, как и в любом деле, являются различные учения и отработки всевозможных нормативов. Объектами Росгвардии в Ингушетии, помимо мест дислокации подразделений, являются еще школьное и дошкольное учебные заведения, расположенные на территории военного городка Назрановского полка. Нахождение детей на территории требует безукоризненного контроля за пожарной безопасностью, а также молниеносной реакции на любую опасность, связанную с огнем или задымлением. Для этого росгвардейцы регулярно проводят на своих объектах пожарно-тактические учения во взаимодействии с региональным МЧС.

«Подобные учения, вне всякого сомнения, положительно влияют на уровень взаимодействия между нашими ведомствами. В случае с объектами образования, к этим мероприятиям привлекается штатная пожарная команда Назрановского полка, которая предпринимает первичные меры согласно легенде учений. Когда учения проводятся на базе ОМОН или в местах дислокации подразделений вневедомственной охраны, то первыми к месту условного происшествия прибывают сотрудники ближайшей пожарно-спасательной части. Все указанные мероприятия с определенной периодичность проводятся в течение каждого года и предусмотрены планом, согласованным со всеми их участниками», — добавил майор Сабиев.

Стоит отметить, что специалисты ведомственной пожарной охраны регулярно привлекаются к тушению возгораний на объектах жилого и производственного назначения, не входящих в состав войск. Также пожарные Росгвардии принимают участие в ликвидации природных, в том числе лесных пожаров.

В этом месяце специалисты пожарной охраны Росгвардии отметили юбилей — 5-летие со дня образования службы, в связи с чем желаем им благополучия, успехов в службе и, как говорят пожарные, сухих рукавов!