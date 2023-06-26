Фациман Магомедовна Цолоева (Аушева) родилась в 1923 году в селении Сурхахи. Вместе со старшей сестрой она успела окончить два класса начальной школы, но потом дедушка решил, что девочкам достаточно полученного образования. Об этом запрете Фациман Цолоева вспоминала с сожалением всю свою жизнь, особенно когда осталась без мужа одна с тремя детьми. Потому и детям своим завещала, чтобы они девочкам дали обязательно достойное образование.

С детства Фациман познала цену тяжелому труду, была помощницей в большом хозяйстве как для матери, так и для отца, не чуралась никакой тяжёлой работы. Да и характером росла под стать любому джигиту. Отец часто вспоминал, как она спасла его от пули кровника, будучи двенадцатилетним ребёнком. Они ехали домой на тележке, как вдруг из-за поворота выстрелили в лошадь. Девочка сразу же поняла, в чём дело, и крепкими руками обхватила, буквально вцепилась в отца так, что было не оторвать, и стала умолять не стрелять в него. Кровники не стали рисковать жизнью ребёнка, закончилось тем, что они разошлись миром.

Фациман Аушева выросла красавицей и славилась большой труженицей. В восемнадцать лет она вышла замуж за Али Цолоева из селения Базоркино (ныне с. Чермен). Али до высылки работал в колхозе имени Сталина и на кожевенном заводе в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). Навыки, полученные там, пригодились ему в депортации, когда он, будучи работником скотобазы, умудрялся варить мыло и снабжал им не только свою семью, но и других ссыльных селения Каменный Карьер, где семья Цолоевых проживала в первые годы депортации.

В ссылке пригодилась Фациман Цолоевой и швейная машинка, за которую она благодарила всегда офицера, приставленного к их семье в день выселения. Она хотела оставить машину, считая её излишним грузом, но военный настоял, чтобы она взяла её с собой, и даже помог ей поднять собранные вещи на кузов.

В селении Каменный Карьер Щучинского района Кокчетавской области семья Цолоевых прожила два года. В 1947 году умер отец семейства Али Цолоев. Фациман с детьми осталась одна. Рядом не было ни одного родственника, и вскоре она переехала в Алма-Атинскую область. Но сказать, что просто переехала, конечно же, будет неправильно. Для спецпереселенцев любой переезд был сопряжён с большими трудностями. В этом ей помог муж сестры Доухан — Осман Чахкиев, который занимал в те годы руководящую должность в Алма-Ате. Он более известен в народе как второй секретарь обкома партии восстановленной Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики.

В Алма-Атинской области Фациман с детьми поселилась в селении Весёлая Жизнь. Название села, если посмотреть на судьбу ссыльных, составлявших основной контингент, выглядело, конечно же, как насмешка судьбы. Депортированным было далеко не до веселья. Они выживали как могли. В сезон посева и уборки Фациман Цолоева работала в колхозе, а за детьми помогали присматривать родители, которые жили неподалёку. В школу детям приходилось ходить пешком туда и обратно 6-7 км, это и в знойную жару, и в лютый холод. Но они маму не подводили, учились хорошо и никаких замечаний от преподавателей не получали. Большую помощь и поддержку оказывали семье и родственники по матери — Юсуповы, из рода Мержоевых, о которых она всегда вспоминала самыми теплыми словами. Как и доброго соседа дядю Васю, инвалида, ветерана войны, который в любое время оказывал семье поддержку с гужевым транспортом, если что надо было отвезти или привезти.

А вечерами Фациман Цолоева подрабатывала на своей швейной машинке, которая спасла её семью от нищеты и голодной смерти. Она обшивала детей, шила вещи на заказ и на продажу. А зимой из искусственного меха умудрялась мастерить мужские шапки. Этому ремеслу её научил родственник мужа по материнской линии. Фациман за неделю успевала пошить до 10 шапок, с которыми потом ездила на рынок, и нередко, если оставалась непроданная продукция, отдавала её как милостыню скудно одетым ингушам, которых часто можно было встретить на рынке.

В селении Весёлая Жизнь шло строительство жилых домов и разных построек. Здесь Фациман иной раз подрабатывала и научилась всем хитростям профессии штукатура-маляра, и впоследствии эти способности пригодились ей, когда она устроилась на работу в строительное управление в г. Грозном.

В 1957 году Фациман Цолоева вернулась в родное село — Базоркино (Чермен), но в свой собственный дом их уже не впустили. Новые жильцы, неплохо обустроившись в чужом доме, с поддержки местных властей не собирались освобождать жилище их законным владельцам. Пришлось Фациман искать новое место жительства. Немного пожив у сестры Лейлы Кориговой в селении Насыр-Корт, она уехала в г. Грозный, где было больше возможностей трудоустроиться. Здесь она вышла работать штукатуром-маляром в строительно-монтажное управление № 3 треста № 12. Пригодился опыт, полученный ещё в Казахстане. Работала она, как говорится, на совесть, выполняла нормы за троих, в основном это отделочные работы: выравнивание поверхностей, окраска, облицовка плиткой и тому подобное. Можно сказать, что все коттеджи на улице Жуковской в посёлке Калинина в г. Грозном прошли через её мозолистые руки. Вскоре она стала лучшим маляром в республике. Её фотография висела на Доске почёта г. Грозного, а в сентябре 1958 года она была награждена орденом «Знак почета», который ей в торжественной обстановке вручил председатель президиума Верховного совета ЧИАССР Илес Алмазов.

Через пятнадцать лет мытарства со дня высылки у семьи Цолоевых наконец-то появилась своя крыша над головой — в селении Старая Сунжа, дом им помогли построить родственники при государственной поддержке.

В начале 60-х, когда шло массовое строительство жилых комплексов и социальных объектов, и на всех строительных площадках ощущалась острая нехватка материалов, руководство приняло решение перевести лучшие кадры на ответственные участки снабжающих заводов, чтобы наладить работу в строительной отрасли. Так, в 1961 году Фациман Цолоева оказалась на Шалинском заводе железобетонных изделий, где она работала бригадиром растворобетонного узла.

После восьми лет тяжёлого труда в строительной отрасли Фациман Цолоева меняет свою работу и устраивается мастером на пищекомбинат в г. Грозном. На новом месте она осваивается быстро и вскоре становится одной из лучших тружениц пищекомбината, всё у неё получается хорошо, складно и ответственно, за что руководство неоднократно отмечает её труд грамотами и благодарностями. А дети навсегда запомнили вкус шоколадных зефиров и батончиков, которые теперь часто можно было увидеть у них на столе, и угостить ими своих друзей.

Но в 1971 году Фациман Магомедовна возвращается на прежнюю работу, в СМУ-1 Чечено-Ингушского управления строительства (ЧИУС) в качестве бригадира маляров. Назрела надобность к пенсионному возрасту получать повышенную зарплату, чтобы обеспечить себя достойной пенсией. Так она работает здесь до пенсионного возраста и в 1976 году уходит на заслуженный отдых.

Но работу Фациман Цолоева своим непокладистым рукам всегда находила, где бы она ни была. Она продолжала мастерить со своей «подругой жизни» швейной машинкой, любила возиться в огороде, благоустраивать своё жилище, проводить время с внуками.

Дети Фациман Цолоевой выросли добропорядочными и благородными людьми. Все они получили достойное образование.

Старшая дочь Айшат окончила сельхозтехникум и долгие годы работала в редакции газеты «Сердало» машинисткой. Многие рукописи известных писателей и поэтов, в том числе Идриса Базоркина прошли через её натруженные руки: кому приходилось перепечатывать произведения, кому оформить документы, выполнить кое-какие поручения по напечатанию текста. И всё она делала по простоте своей душевной, не прося взамен ничего, засиживаясь часами за «железным станком» после отработанного рабочего дня. В былые времена труд машинистки был очень востребованным, а если к тому же за станком сидел грамотный человек, ему просто не было цены. К таким относилась и дочь нашей героини Айшат Цолоева.

Младший сын Мухаммад Цолоев окончил профессионально-техническое училище и работал мастером по ремонту автомобилей.

Самое тяжёлое для любой матери, это пережить своих детей. Но все испытания судьбы Фациман Магомедовна принимала со свойственной ей покорностью перед волею Всевышнего. К сожалению, рано ушла из жизни дочь Айшат — в 1968 году, ей было всего 25 лет. В 47 лет после тяжёлой болезни ушёл и младший сын Мухаммад — в 1994 году.

Но живёт и здравствует её сын Руслан Алиевич 1944 г. р., известный журналист, который и предоставил нам материал о своей матери Фациман Цолоевой.

Руслан Алиевич в конце 70-х окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Работал помощником корректора, потом корректором в республиканской общенациональной газете «Сердало». Многие радиослушатели советской эпохи помнят его по передачам, которые он вёл на ингушском языке на Чечено-Ингушском радио, где возглавлял отдел литературно-драматического вещания. В Республике Ингушетия он стоял у истоков становления ГТРК «Ингушетия» в должности главного редактора. Сегодня Руслан Алиевич на заслуженном отдыхе.

Семья Цолоевых после известных событий в Чеченской Республике проживала в селении Троицком Республики Ингушетия. Фациман Цолоева жила в любви и заботе сына и снохи, в окружении любимых внуков.

Она ушла из жизни в 2002 году не сломленной, достойно пройдя все испытания, что выпали на её долю, оставаясь до конца стойкой и мужественной женщиной, сильной духом, с большим и добрым сердцем.