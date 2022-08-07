Пожарная безопасность

Что делать при возгорании?

Отдыхающих в горном лагере эвакуировали из-за пожара по легенде занятий ингушских огнеборцев

0

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Сунже, Карабулаку, Сунженскому и Джейрахскому районам провели в детском оздоровительном лагере «Эрзи» занятия с детьми и персоналом по отработке действий в случае возникновения пожара.

По легенде занятий в здании учреждения на втором этаже из-за замыкания электропроводки произошло возгорание, персонал за считанные минуты провел эвакуацию детей из лагеря, после чего сообщили о происшествии в службу спасения.

Эвакуация прошла успешно, персонал лагеря справился с поставленной задачей, и провел ее в нормативные сроки.

«В настоящее время в лагере отдыхают 300 детей. Там же они проходят и учебный процесс. Важно, чтобы персонал знал, что делать, а главное — как правильно вести себя в случае возникновения пожара», — отметил сотрудник Главного управления регионального управления МЧС России Ибрагим Дударов.

В завершение практических мероприятий представители МЧС провели с детьми и персоналом беседу на противопожарную тематику. Гости внимательно объяснили, что делать и по какому номеру следует звонить во время пожара. Дети внимательно слушали и задавали вопросы, на которые получили подробные ответы.

Детский оздоровительный лагерь был открыт в 1999 году на территории природоохранной зоны заповедника «Эрзи» на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря. На территории заповедника имеются уникальные природные объекты высокой научной и эстетической ценности, а также многочисленные историко-культурные памятники, такие как архитектурный комплекс «Эгикал» с древними башнями.

Из-за удаленности лагеря от ближайших сел круглосуточно там дежурят медики и спасатели.

Он полностью оснащен всем необходимым для развития и отдыха ребят: пятиразовое питание, полуденный сон, игры для физического и умственного развития, экскурсии. С детьми работают квалифицированные специалисты, психолог, медперсонал, которые при необходимости всегда окажут первичную помощь.

Власти Ингушетии в этом году реконструировали «Эрзи». Капремонт затронул такие объекты как бассейн, спортивные площадки, актовый зал. Также в рамках реконструкции установлена новая воркаут-площадка и детские качели. На эти цели направлено 20 млн рублей. К началу летних каникул реконструкция была завершена.

В День защиты детей в 2016 году по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы» там открылся новый корпус с медпунктом, учебными классами, игровыми и спальными комнатами для детей. Учреждение может принимать несколько сот детей за смену.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мастер-план развития высокогорного курорта «Армхи» в Ингушетии будет разработан до конца года
Меценат благоустроил территорию центральной мечети города Назрани Ингушетии
Дистанционная мошенница фиктивно трудоустроила жительницу Ингушетии и выманила более 9 тыс. рублей
В Ингушетии установлены самые низкие в России цены на жилье
В горах Ингушетии оборудуют подсветкой 11 средневековых башен
В Ингушетии при опрокидывании «Лады-Приоры» погиб водитель
Сильнодействующие вещества изъяты правоохранителями у двух жителей Ингушетии
В Ингушетии разработали проект внедрения родного языка в сервис «Яндекс. Переводчик»
Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому
Специалисты НБ Ингушетии стали победителями регионального этапа антикоррупционного конкурса
В Ингушетии школьники почтили память российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны

Главное

Яндекс.Метрика

 