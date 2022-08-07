По легенде занятий в здании учреждения на втором этаже из-за замыкания электропроводки произошло возгорание, персонал за считанные минуты провел эвакуацию детей из лагеря, после чего сообщили о происшествии в службу спасения.

Эвакуация прошла успешно, персонал лагеря справился с поставленной задачей, и провел ее в нормативные сроки.

«В настоящее время в лагере отдыхают 300 детей. Там же они проходят и учебный процесс. Важно, чтобы персонал знал, что делать, а главное — как правильно вести себя в случае возникновения пожара», — отметил сотрудник Главного управления регионального управления МЧС России Ибрагим Дударов.

В завершение практических мероприятий представители МЧС провели с детьми и персоналом беседу на противопожарную тематику. Гости внимательно объяснили, что делать и по какому номеру следует звонить во время пожара. Дети внимательно слушали и задавали вопросы, на которые получили подробные ответы.

Детский оздоровительный лагерь был открыт в 1999 году на территории природоохранной зоны заповедника «Эрзи» на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря. На территории заповедника имеются уникальные природные объекты высокой научной и эстетической ценности, а также многочисленные историко-культурные памятники, такие как архитектурный комплекс «Эгикал» с древними башнями.

Из-за удаленности лагеря от ближайших сел круглосуточно там дежурят медики и спасатели.

Он полностью оснащен всем необходимым для развития и отдыха ребят: пятиразовое питание, полуденный сон, игры для физического и умственного развития, экскурсии. С детьми работают квалифицированные специалисты, психолог, медперсонал, которые при необходимости всегда окажут первичную помощь.

Власти Ингушетии в этом году реконструировали «Эрзи». Капремонт затронул такие объекты как бассейн, спортивные площадки, актовый зал. Также в рамках реконструкции установлена новая воркаут-площадка и детские качели. На эти цели направлено 20 млн рублей. К началу летних каникул реконструкция была завершена.

В День защиты детей в 2016 году по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы» там открылся новый корпус с медпунктом, учебными классами, игровыми и спальными комнатами для детей. Учреждение может принимать несколько сот детей за смену.