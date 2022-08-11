МВД

Беседа в атмосфере взаимопонимания

Отставные стражи правопорядка Ингушетии побывали в гостях у сотрудников отделения полиции «Ачалуки»

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По поручению совета ветеранов республиканского министерства внутренних дел и приглашению руководства МО МВД России «Малгобекский», председатель совета ветеранов ведомства по Малгобеку и Малгобекскому району С. Х. Даурбеков и член совета Б. К. Коригов посетили отделение полиции «Ачалуки» в сельском поселении Средние Ачалуки.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД, ветераны оценили несение службы сотрудниками полиции, внешний вид, дисциплину, обращение с гражданами, материально-технические условия.

Отставные стражи правопорядка побеседовали с молодыми коллегами, обратили их внимание на важность дисциплины и профессионализма при несении службы, необходимость вежливого и корректного обращения с гражданами.

Особо гости остановились на причинах, целях, задачах и ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, действующие стражи правопорядка внимательно выслушали и приняли к руководству наставления старших коллег.

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