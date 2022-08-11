Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД, ветераны оценили несение службы сотрудниками полиции, внешний вид, дисциплину, обращение с гражданами, материально-технические условия.

Отставные стражи правопорядка побеседовали с молодыми коллегами, обратили их внимание на важность дисциплины и профессионализма при несении службы, необходимость вежливого и корректного обращения с гражданами.

Особо гости остановились на причинах, целях, задачах и ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, действующие стражи правопорядка внимательно выслушали и приняли к руководству наставления старших коллег.