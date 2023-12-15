«Во время новогодних праздничных дней увеличивается число несчастных случаев и, в первую очередь, пожаров. Только неукоснительное соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать беды», — рассказали газете «Ингушетия» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назрани и Назрановскому району ГУ МЧС России по Ингушетии.

По их словам, чтобы столь ожидаемые праздники не закончились бедой, надо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Например, ёлку нужно устанавливать таким образом, чтобы она не мешала свободно ходить по помещению и не заслоняла двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, стояла бы на отдалении от батарей отопления. Нельзя украшать ёлку игрушками, которые легко воспламеняются, обкладывать подставку под ёлкой обычной ватой, украшать дерево горящими свечками. Эти правила относятся как к натуральным ёлкам, так и к искусственным.

Электрические гирлянды также требуют к себе пристального внимания. Они могут стать причиной пожара или поражения человека электрическим током. Всё это повлечет за собой электротравмы. Гирлянда безопасна, если прошла сертификацию и во время хранения на складе торговой точки не была испорчена. Бывает, что гирлянда служит на протяжении многих лет. В этом случае тем более стоит убедиться в том, что она исправна.

«Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, фейерверков, петард? Перед Новым годом все прилавки завалены пиротехническими игрушками. К сожалению, нередко их качество вызывает, по меньшей мере, подозрения. Поэтому необходимо держать в голове то, что применение пиротехнических игрушек может привести не только к пожару, но и к серьёзным травмам», — подчеркнули спасатели.

По их словам, чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать правила пользования пиротехническими изделиями. Так, не стоит приобретать их на оптовых рынках, в подземных переходах или поездах. Кроме того, не следует использовать игрушки с поврежденным корпусом или фитилем. Недопустимо без присмотра взрослых: применять пиротехнические игрушки в жилых помещениях — квартирах или на балконах; носить такие изделия в карманах; нацеливать ракеты и петарды на людей; подходить ближе чем на 15 метров к зажжённым фейерверкам; метать петарды под ноги; поджигать фитиль, держа его возле лица; пользоваться пиротехникой при сильном ветре.

Как сообщил газете «Ингушетия» Ибрагим Тангиев, старший инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по республике, не следует подходить к изделиям в течение 2 минут после их эксплуатации и к несработавшему изделию.

При поджигании фитиля нужно ясно понимать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие шарики. Не надо держать пиротехническое изделие в руках после поджога фитиля.

«Уважаемые родители! Расскажите ребёнку о правилах пожарной безопасности. Выполняя это в доступной форме в виде бесед, сказок, дети узнают об опасностях игр со спичками, зажигалками, петардами, о правилах поведения при пожаре», — обратились сотрудники ОНД и ПР по г. Назрани и Назрановскому району к жителям республики. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РИ: 8 (8734) 55-99- l9.

Если не удалось предотвратить беду, то алгоритм действий в случае возникновения пожара, например при использовании ёлки, таков: 1) обесточьте электрическую гирлянду, 2) вызовите пожарную охрану, 3) выведите детей и пожилых людей из помещения в безопасное место,

4) если это возможно, приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель.

При всём этом категорически запрещается использовать воду для тушения горящей искусственной ёлки из полимерных материалов — синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды в огонь приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, следовательно — к увеличению площади костра.

Спасатели особо акцентировали внимание жителей республики на том, что одной из банальных причин возгораний и гибели людей является грубое нарушение пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов. В условиях прохлады и стужи практически все используют электронагревательные приборы, зачастую эти приборы кустарного изготовления. Одновременно в сеть включаются сразу несколько нагревателей большой мощности. Они обычно эксплуатируются на протяжении многих лет. А покидая дом, люди забывают вытянуть электровилку из розетки, находящейся в режиме ожидания (телевизор, электрочайник и другие приборы). Электропроводка порой в силу своей изношенности не выдерживает напряжения. Все это приводит к пожарам.