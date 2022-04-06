Замечено, что наибольшее число пожаров происходит в апрельские теплые дни и майские праздники. В это время граждане любят выезжать на природу, жарить шашлыки непосредственно около дома, зачастую просто не задумываясь о последствиях. Конечно, шашлыки в месяц Рамадан никто жарить не собирается, но, тем не менее, от неконтролируемой силы огня никто не застрахован. Так, раздуваемые ветром искры от любого, даже самого маленького костра могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление, которое занимает не больше часа, потом — пожар, к началу которого редко когда успевают люди или пожарные. О последствиях, думается, излишне говорить.

— Огненная стихия — это конечно страшная вещь, — делится опытом с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник ГО и ЧС администрации г. Назрани Багаудин Мальсагов. — Но есть вещи, не менее страшнее. Я имею в виду пример, который мы, взрослые, подаем детям, разводя костры, не обеспечивая меры безопасности. Они же, как губка, впитывают все наши действия и совершают их, когда взрослых рядом нет. Спасатели ежегодно напоминают руководителям населенных пунктов и организаций о том, что пределы противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Но зададим себе вопрос: где у нас сохранены эти самые расстояния? Не знаете? То-то же.

Не устают пожарные повторять и о том, что разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается ближе 50 метров до зданий и сооружений, что такое сжигание в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала, что собственниками индивидуальных жилых домов должно обеспечиваться наличие на участках емкости с водой или огнетушителем.

Мальсагов подчеркивает, что особое значение в пожароопасный период имеют пожарные дружины, организация дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте, которые в случае чего готовы помочь пожарным расчетам.

— Кроме того, муниципальные власти имеют право приостанавливать пожароопасные работы или разведение костров в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения, — продолжает собеседник. — В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения.

Вообще, правила пожарной безопасности крайне просты и их выполнение не требует от нас больших усилий. Ведь не трудно совсем не выбрасывать горящие окурки где попало, брать с собой на отдых мангалы и разводить огонь в них, при отсутствии мангала подготовить место для костра, сняв дёрн с земли, после отдыха затушить огонь, залив его водой или закидав землей, собрать за собой отходы. Все очень просто. Однако человек, как известно, тяжело учится на своих ошибках. Поэтому и приходится постоянно напоминать всем нам прописные истины.