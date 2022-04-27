«Патрулирование лесных участков выполняется в установленном порядке. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров обеспечена готовность сил и средств пожаротушения. С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Ингушетии не зарегистрирован ни один случай пожара», — сказал представитель ведомства.

В Минприроды напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, обратив внимание на то, что каждый лесной пожар — стихийное бедствие, которое наносит огромный экономический ущерб. Он приводит к гибели большого количества зверей и птиц, наносит непоправимый урон природе. Главные причины возникновения лесных пожаров — человеческий фактор и погода (жара, сухие грозы и ветер).

При этом специалисты предупредили о неотвратимости наказания, а в некоторых случаях и уголовного, за действия, ставшие причиной возгораний в лесу. Так, за нарушение правил пожарной безопасности назначается административный штраф на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Уничтожение или повреждение лесных и других насаждений, особенно с причинением крупного ущерба в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, в рамках уголовного законодательства карается штрафом, размер которого может составить до пятисот тысяч рублей. В некоторых случаях наказанием может стать и лишение свободы на срок до десяти лет.

При обнаружении возгорания в лесу или на прилегающих территориях экологи просят оперативно сообщать на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону 8 (8734) 72 11 50 или 8 (960) 434 70 01.