Отмечается, что специально созданная комиссия по переводам и восстановлениям будет еженедельно рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.

«Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», — подчеркнул ректор Президентской академии Владимир Мау.

Ректор отметил, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения академии, будут рассматриваться единой комиссией.

В столице Северо-Кавказского федерального округа в городе-курорте Пятигорске представители ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС.

«В институте созданы все условия согласно образовательным стандартам для того, чтобы обучающиеся смогли получить качественные образовательные услуги. Если будет принято решение рабочей комиссией академии о зачислении, студенты из ДНР и ЛНР смогут также ими воспользоваться. Для них будут определены базы практик с учетом пожеланий, что обеспечит закрепление необходимых навыков и компетенций, требуемых в дальнейшем при трудоустройстве», — отметил директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.