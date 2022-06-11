— Обратиться в отделение собственной безопасности управления, чтобы задать свой вопрос или сообщить информацию об имеющихся фактах нарушения антикоррупционного законодательства, граждане могут в этот день с 9 до 18 часов по номеру телефона: 8(8734) 55-19-45, — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Конфиденциальность всей поступившей по телефону горячей линии информации гарантируется. Каждое обращение, в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования, при наличии в действиях должностных лиц нарушений. Ни одно сообщение не останется без внимания.

Кроме того, по словам собеседника, в республиканское УФССП жители региона могут сообщить об известных фактах противоправной деятельности сотрудников службы по «телефону доверия» 8 (8734) 55-19-96 в круглосуточном режиме.