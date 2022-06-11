Горячая линия

Обратная связь

Судебные приставы Ингушетии откроют «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

0

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии 15 июня текущего года для граждан будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц службы.

— Обратиться в отделение собственной безопасности управления, чтобы задать свой вопрос или сообщить информацию об имеющихся фактах нарушения антикоррупционного законодательства, граждане могут в этот день с 9 до 18 часов по номеру телефона: 8(8734) 55-19-45, — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Конфиденциальность всей поступившей по телефону горячей линии информации гарантируется. Каждое обращение, в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования, при наличии в действиях должностных лиц нарушений. Ни одно сообщение не останется без внимания.

Кроме того, по словам собеседника, в республиканское УФССП жители региона могут сообщить об известных фактах противоправной деятельности сотрудников службы по «телефону доверия» 8 (8734) 55-19-96 в круглосуточном режиме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жительница Ингушетии попалась на мошенничестве с маткапиталом
В ингушском селе Вознесеновская обустроят дорогу и родник
В Ингушетии стартовал финал республиканского фестиваль-конкурса культуры «Этнос»
В селении Троицкое Ингушетии сгорела кровля магазина, никто не пострадал
В горах Ингушетии пройдет масштабный субботник ко Дню эколога
Умерла учительница и журналистка Эсет Теркакиева
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии Дня России призывает к бдительности
В Ингушетии застройщика уличили в обмане дольщика на 3,3 млн рублей
«Единая Россия» построит для учащихся ГКК Ингушетии воздушно-десантный комплекс
В Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу
В Ингушетии при ДТП пострадал ребенок

Главное

Яндекс.Метрика

 