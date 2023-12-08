Торговля криптовалютой для новичков на бирже: с чего начать

Существует более 890 сервисов, поэтому биржи для начинающих предлагают бонусы и скидки на комиссии. Крупные платформы проводят обучение, можно внести небольшой депозит ($1-10) или начать торговлю на демо-счете.

Какую биржу выбрать новичку

Для открытия первых сделок лучше использовать платформы с удобным интерфейсом, хорошей техподдержкой и небольшими комиссиями. Биржа должна пользоваться популярностью у клиентов — это поможет отсеять откровенный скам и мошеннические проекты. Есть и другие критерии:

Перевод интерфейса на родной язык пользователя. Это поможет избежать технических ошибок из-за непонимания назначения кнопок.

Кроссплатформенность. Начинающим пользователям важно наблюдать рынок. Поэтому нужна возможность открыть котировки с мобильного приложения.

Ликвидность. Это позволит сократить издержки и быстро открыть и закрыть ордер.

Количество монет. Чем больше, тем лучше. Но на первом этапе достаточно монет из топ-100 по капитализации.

Стратегии торговли для новичков

Криптовалютный рынок полон подводных камней. Поэтому перед началом торговли нужно пройти обучение основам. Его проводят крупные криптобиржи бесплатно. Можно ознакомиться с материалом в текстовом виде или просмотреть видео. Начинающим стоит выбирать простые темы и уделять этому не более получаса в день. Так материал лучше усваивается. На первом этапе не рекомендуется интересоваться темой маржинальных спекуляций. Новичкам больше подходят такие стратегии:

Покупка топовых активов. Сотен иксов не будет, но пользователь не потеряет деньги. При благоприятной рыночной обстановке можно зарабатывать от 20% годовых. Пользователь покупает частями самые надежные монеты — биткоин, лайткоин, эфир. После роста на 5-20% прибыль фиксируется.

Инструменты пассивного заработка. Таким образом можно зарабатывать до 50% годовых. Пользователи покупают на спотовом рынке популярные монеты и размещают их в стейкинге. Доход выплачивается в криптовалюте, поэтому стратегия хорошо работает только на бычьем рынке. При общем снижении рынка падение котировок может принести убытки.

Лучшие биржи с бонусами

Платформы предлагают денежное вознаграждение за выполнение определенных действий — регистрацию и верификацию счета, достижение определенного объема торговли или приглашение друзей. Чаще вознаграждение нельзя вывести, но можно использовать для торговли. Прибылью можно распоряжаться по своему усмотрению. Это позволит не рисковать своими деньгами на первом этапе. В 2023 году пользуются популярностью такие биржи:

Bybit.

OKX.

HTX.

MEXC.

KuCoin.

Торговля криптовалютами — рискованное занятие, поэтому пользователь должен выделить небольшую сумму и быть готовым ее потерять. Можно зарегистрироваться на всех биржах и торговать криптовалютными бонусами. Ощутимые суммы рекомендуется вкладывать после не менее чем 12 месяцев активного инвестирования.