Автопробег стартует 15 июля, свой путь представители патриотической акции начнут с возложения цветов у стелы «Город воинской славы», расположенной в Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В этот раз их путь лежит на Кавказ. Битва за Кавказ, длившаяся с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, стала одним из наиболее продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Захват Кавказа являлся одной из приоритетных целей в стратегических планах гитлеровской Германии. На протяжении автопробега ребята посетят мемориальные комплексы, музеи, братские захоронения, а также познакомятся с культурой и многовековой историей городов воинской славы и доблести. В рамках автопробега участниками акции будет подготовлена и исполнена концертная программа «От войны к миру», в каждом городе запланированы памятные мероприятия и встречи с участием молодёжных организаций и представителей власти. По словам организаторов акции, главной целью автопробега является сохранение культурно-исторического наследия, недопущение фальсификации истории страны, патриотическое воспитание детей и молодежи. Акция проводится в поддержку специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР "Zа Мир! Zа Своих! Za Победу!".Ставрополь, Моздок, Буйнакск, Махачкала, Каспийск, Грозный, Троицкая, Малгобек, Магас, Беслан, Владикавказ, Нальчик, Терскол, Пятигорск, Элиста, Майкоп, Кореновск. Закрытие акции пройдёт на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".Напомним, что акция реализуется с 2016 года по инициативе молодежи города Ростова-на-Дону силами общественных дипломатов при поддержке Министерства иностранных дел России, Россотрудничества, правительства Ростовской области, Ростовской-на-Дону городской думы, администрации города Ростова-на-Дону, командования Южного военного округа, Дома офицеров Южного военного округа. В акции принимают участие студенты Ростовского государственного университета путей сообщения, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Ростовского государственного экономического университета, Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, молодежь Луганской и Донецкой народных республик, представители Сербии, Беларуси и Киргизии.