Мама Гелогаева Аслана, Рада, говорит, что проект помог её сыну в широком многообразии профессий найти именно ту, которая его действительно привлекает.

«Мой сын долгое время не мог определиться, кем он станет в будущем. То он хотел стать полицейским, гражданским юристом, то врачом. На профессиональных пробах проекта «Билет в будущее» он посетил пожарно-спасательный колледж города Сунжи, в котором ему все понравилось. Он был очень воодушевлен и долго нам рассказывал о посещении этого учебного заведения. Только после этих проб он окончательно решил, какую профессию собирается выбрать в будущем, а сейчас готовится поступать в тот самый колледж на специальность спасателя», — говорит счастливая мама.

Специальностей в мире много, важно найти свою. В этом отлично помогает проект «Билет в будущее», федеральным оператором которого выступает Фонд гуманитарных проектов, региональным координатором — ЦМИТ «Реновация». Во время профессиональных проб дети посещают различные офлайн-площадки, знакомятся с теми или иными областями деятельности воочию, изучают детали специальности, примеряют на себя профессии.

По словам ученицы 9 «Б» класса лицея № 1 города Сунжи Амины Боковой, прохождение профессиональных проб — процесс крайне увлекательный и интересный. Девочка делится своими впечатлениями:

«В швейном цеху было действительно очень интересно, особенно для тех, кто в будущем планирует посвятить себя этому делу. Преподаватели очень вежливые, веселые, также хочется отметить, что очень профессиональные. С ними было легко и свободно проводить время. Я узнала много нового для себя, честно говоря, сначала думала, что будет скучно, оказалось — совсем не так. Мы бы не отказались от второго визита в колледж».

А вот профессия 3D-дизайнера только начинает плотно укореняться на рынке труда, и люди начинают понимать, что эта специальность не для тех, кто любит «посидеть за компьютером», а для креативных, разносторонних и творчески открытых людей. В этом убедилась на личном опыте и восьмиклассница лицея города Сунжи Дана Галаева.

«Мне понравилось занятие, которое нам провели. Было интересно узнавать все новое и новое о 3D-моделировании и компьютерной графике в целом. Я узнала разные стороны этой профессии. Занятие провели весьма интересно, с различными примерами и фактами. Захотелось дальше изучать эту область и практиковаться. Восхищаюсь людьми, которые так упорно работают в данной сфере. Это, правда, тяжело, но в то же время и увлекательно», — говорит школьница.

Напомним, в текущем году около 3 тыс. школьников Ингушетии пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», а также более 60 учителей после профобучения станут педагогами-навигаторами. Для того чтобы присоединиться к проекту и узнать о том, какая профессия подходит именно вам, переходите по ссылке https://bvbinfo. ru/.