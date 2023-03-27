Рамадан

Месяц Рамадан — месяц добрых дел!

В Ингушетии прошла благотворительная акция для детей

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Рамадан в Ингушетии всегда выдается щедрым на добрые дела: люди усерднее раздают милостыню, госструктуры оказывают материальную помощь нуждающимся, общественные организации проводят акции, магазины объявляют об акциях в честь благословенного времени.

20 марта в Назрани прошло благотворительное мероприятие для детей из малообеспеченных семей. Организаторам выступил благотворительный фонд «Клуб добрых людей».

«КДЛ ежегодно проводит праздничное мероприятие для детей из числа подопечных накануне месяца Рамадан, а также в течение месяца работаем, проводя тематические викторины», — рассказывает Ната Матиева, директор фонда.

В празднике приняли участие 50 человек: мальчики, девочки и их родители. Помощь в проведении конкурсов оказала женская организация «Ираз», подготовившая для ребят различные конкурсы. Праздник начался с викторины на знание ислама, с которой ребята успешно справились, разделившись на команду мальчишек «Къонах» и девчонок «Цветочек».

Далее для юных мусульман был проведен конкурс на знание родного языка. Ведущая называла слова на русском языке, которые участники должны были перевести на родной язык. В этом конкурсе победу одержала команда «Цветочек».

Самой веселой частью праздника стали активные конкурсы: игры с баскетбольным кольцом, детский боулинг и кольцеброс.

«Мне понравилось бросать кольцо в сетку, хотя я и не попал, зато весело было», — с улыбкой делится Ибрахим.

По итогам соревнований победила дружба, но праздник на этом не закончился, далее ребят ждали подарки от фонда КДЛ и щедро накрытые столы.

«Обычно мы проводим этот праздник буквально за день-два до начала месяца Рамадан для того, чтобы создать праздничную атмосферу и непосредственно рассказать детям о самом месяце Рамадан», — говорит Ната Матиева.

Тема популяризации мусульманских праздников набирает обороты в республике, и потому немало людей стремиться внести свою лепту в общее дело.

«Нам всегда приходят на помощь неравнодушные люди. К примеру, ресторан «Бэйкер стрит» совершенно бесплатно уже не в первый раз предоставил нам свою площадку. Кондитерская «Колос» бесплатно прислала сладкую выпечку, кстати, они часто это делают. А исламский магазин «Дети уммы» помогли с украшениями», — с благодарностью отзывается директор фонда.

 

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