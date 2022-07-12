Как отметили в вузе, для того, чтобы стать специалистом по оценке недвижимости — оценщиком и получить сертификат, необходимо получить либо высшее образование в этой области, либо пройти профессиональную переподготовку. В Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС разработана и реализуется программа профессиональной переподготовки «Экспертиза и оценка недвижимости».

Получить экспертные знания в этой сфере в 2022 году можно, пройдя профессиональную переподготовку за счет федерального бюджета в рамках Национального проекта «Демография».

«Программа рассчитана на три модуля, в рамках первого модуля мы рассказываем об общих тенденциях на рынке недвижимости с теми позициями, которые сегодня существуют в экономике, рассказываем о различных методах оценки, о системе государственного регулирования экономики. В рамках второго модуля слушатели погружаются в процессы оценки недвижимости и в основном получают теоретические знания. А вот в рамках третьего модуля в течение двух недель слушатели непосредственно занимаются оценкой конкретного объекта недвижимости, как правило, они берут либо свою квартиру, либо свой частный дом, полностью его оценивают, готовят учебные отчёты и защищают их», — рассказала директор Центра дополнительного образования Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Екатерина Агеева.

Так, на днях в Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС завершилось обучение первого в этом году потока слушателей программы профессиональной переподготовки «Экспертиза и оценка недвижимости» в рамках федеральной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

«В этом году было очень интересно, поскольку в группе у нас учились слушатели не только из Ставропольского края, но и из Московской области, Ленинградской области, из Воронежа, Нижнего Новгорода, из Республики Тыва, Нижневартовска, Тулы. Интересно было слушать защиту не только комиссии, но и всем присутствовавшим, никто не отключался, все с огромным удовольствием слушали друг друга, задавали вопросы, — подчеркнула Екатерина Агеева. — Действительно, интересно осознавать, насколько у нас большая страна и какие интересные тенденции происходят в каждом регионе, как регионы отличаются друг от друга, в чем они схожи. Мы обсудили не только процессы недвижимости, но и процессы, происходящие на рынке труда, процессы включённости граждан в различные экономические, социально-экономические процессы. Приглашаем всех желающих пройти обучение!»

Обучиться по ряду программ в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» можно за счет федерального бюджета.

Контакты: Центр дополнительного образования СКИ РАНХиГС.

Телефон: 8-962-014-81-02.

Электронная почта: pkpk@ski. ranepa. ru.