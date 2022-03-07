Пожарная безопасность

Разбор резонансных ЧП

В Магасе обсудили вопросы боевой подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений

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С начальствующим составом регионального главка МЧС России, допущенным к руководству тушением пожара и аварийно-спасательными работами, проведены учебно-методические сборы.

В ходе сборов были доведены нормативные правовые акты, приказы, распоряжения чрезвычайного ведомства, а также анализ деятельности территориального гарнизона пожарной охраны Ингушетии.

Подведены итоги работы за отчетный период 2022 года, а также проведен разбор наиболее резонансных пожаров, произошедших в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне региона.

Участники мероприятия также обсудили вопросы организации гарнизонной и караульной службы, профессиональной и боевой подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений, проблемы и пути их решения

По окончании методических сборов, подведя итоги обсуждения заместитель начальника управления тушения пожаров Хусен Албогачиев указал на недостатки, допускаемые руководящим составом при организации гарнизонной и караульной службы в подразделениях. Кроме того, он озвучил и положительные моменты в работе начальников.

Подобные сборы повышают уровень подготовки руководящего состава, способствуют совершенствованию навыков управления и позволяют делиться опытом и новыми методиками в деле спасения людей и тушения пожаров на различных объектах.

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