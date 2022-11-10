Решающая роль в спасении жизни человека
В Пожарно-спасательном колледже республики отрабатывают навыки оказания первой помощи
Можно предположить, что люди в доисторические времена часто встречались с необходимостью оказания первой помощи, однако мы мало что знаем об этом. Наверняка, требовалось остановить кровотечение, иммобилизовать сломанные кости или же определить является ли растение ядовитым или нет. Со временем некоторые люди становились более искусными в медицине. Возможно, тогда и произошло разделение оказания медицинской помощи между «непрофессионалами» и «профессионалами». Далее это разделение усиливалось, поскольку медицинское образование становилось более профессиональным.
На днях студенты в Пожарно-спасательном колледже учились навыкам, которые смогут сыграть решающую роль в спасении жизни человека, они знакомились с азами оказания первой помощи пострадавшим и умению правильно их применять на практике. Медики рассказали присутствующим, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, как помочь человеку, у которого случился приступ эпилепсии, как остановить носовое кровотечение, а также как выполнять некоторые приемы для спасения жизни человека. По мнению самих ребят, полученные знания помогут им и в повседневной жизни. Участникам мероприятия была предоставлена возможность отработать навыки оказания первой помощи на специальном манекене — тренажере. По словам организаторов, подобные встречи будут проводиться и в других образовательных учреждениях региона.
Организатором мероприятия выступил Комитет по делам молодежи. Заместитель руководителя Заурбек Пошев обратил внимание студентов на особую важность умения помочь пострадавшему еще до приезда скорой помощи.