На днях студенты в Пожарно-спасательном колледже учились навыкам, которые смогут сыграть решающую роль в спасении жизни человека, они знакомились с азами оказания первой помощи пострадавшим и умению правильно их применять на практике. Медики рассказали присутствующим, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, как помочь человеку, у которого случился приступ эпилепсии, как остановить носовое кровотечение, а также как выполнять некоторые приемы для спасения жизни человека. По мнению самих ребят, полученные знания помогут им и в повседневной жизни. Участникам мероприятия была предоставлена возможность отработать навыки оказания первой помощи на специальном манекене — тренажере. По словам организаторов, подобные встречи будут проводиться и в других образовательных учреждениях региона.

Организатором мероприятия выступил Комитет по делам молодежи. Заместитель руководителя Заурбек Пошев обратил внимание студентов на особую важность умения помочь пострадавшему еще до приезда скорой помощи.