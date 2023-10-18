Отметим, что Тамерлан Шадиев и Аслан Исмаилов уже после пресс-конференции ответили на вопросы корреспондентов нашего издания. Но к эксклюзивному интервью мы обратимся ниже.

Что касается встречи с журналистами. В частности, Аслан Исмаилов сообщил представителям республиканских СМИ о том, что в Ингушетии военнослужащие по контракту, сотрудники Росгвардии и члены их семей полностью обеспечиваются социальными гарантиями и льготами.

«Страхование жизни и здоровья для военнослужащих и сотрудников, пенсионное обеспечение, которое доступно всем достигшим определенного возраста или выслуги лет, а также тем, кто покинул наши ряды по состоянию здоровья, и санаторно-курортное лечение. Что касается обеспечения жильем — безусловно, сотрудники и военнослужащие обеспечиваются жильем в несколько разных формах, но все происходит в порядке строгой очереди и на постоянной основе», — сказал Аслан Исмаилов.

По его словам, военнослужащие по контракту и сотрудники обеспечивались социальными гарантиями в полном объеме вне зависимости от общественно-политической или эпидемиологической обстановки.

Кроме того, росгвардейцы отметили, что военнослужащие и кандидаты принимались на службу не специально для участия в СВО, а просто по факту их желания служить в рядах Росгвардии.

«Каждый из них понимает, что есть вероятность отправиться для исполнения воинского или служебного долга за пределы пунктов постоянной дислокации. Но никакой гарантии, что это точно произойдет, не существует, кандидаты просто изъявили желание вступить в наши ряды, прошли все необходимые испытания и проверки и стали нашими сотрудниками и военнослужащими», — добавил Исмаилов.

Также в редакции газеты, в ходе брифинга, начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по республике полковник полиции Ярослав Огородников отдельно рассказал об основных изменениях в законодательстве, связанных с оборотом оружия в Российской Федерации, а также о профилактике правонарушений при хранении и использовании гражданского оружия.

Он сообщил, что в текущем году сотрудниками территориального органа проведено 2300 проверок соблюдения владельцами гражданского оружия условий его хранения.

«В 2023 году в органы внутренних дел республики гражданами добровольно на возмездной основе сдано 58 единиц оружия», — добавил Ярослав Юрьевич.

В период с 2021 по 2023 год вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон «Об оружии».

Основные нововведения изложены следующим образом:

1. Установлено, что оружие является источником повышенной опасности, что в свою очередь влечет увеличение мер ответственности за нарушение установленного порядка его оборота.

2. Увеличен возраст с которого разрешается приобретать огнестрельное гладкоствольное оружие с 18 лет до 21 года.

3. Вводится запрет на приобретение в целях самообороны или охоты огнестрельного гладкоствольного оружия, имеющего более двух стволов или магазин (барабан), до истечения первых двух лет владения таким оружием.

4. Введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, а равно основания для аннулирования ранее выданных разрешительных документов, связанные с судимостями и привлечением к административной ответственности.

В завершение пресс-конференции и брифинга гости подвели итоги деятельности управления в 2023 году, уточнив задачи на следующий год.

А теперь обратимся к интервью, данном газете «Ингушетия» гостями редакции Тамерланом Шадиевым и Асланом Исмаиловым.

— Тамерлан Абоевич, допущены ли происшествия на охраняемых объектах в 2023 году?

— За истекший период происшествий, в том числе краж с охраняемых объектов, не допущено. Необходимо отметить, что в текущем году сотрудниками вневедомственной охраны пресечено 11 правонарушений на охраняемых объектах.

— В каких объемах (приблизительно) привлекается вневедомственная охрана к обеспечению общественного порядка?

— Сотрудники УВО привлекались для участия в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении 26 культурно-массовых мероприятий, в том числе при проведении таких значимых, как День знаний и Единый день голосования, 10 сентября. Всего задействовалось 839 сотрудников. Нарушений общественного порядка не допущено.

— Возвращаясь к упомянутым ранее государственным услугам, какие из них наиболее популярны и востребованы среди граждан, какова их стоимость и куда обращаться за их получением?

— Наиболее востребованным видом охранных услуг, предоставляемых вневедомственной охраной, является централизованная охрана (обеспечение охраны техническими средствами путем вывода сигнала на пункт централизованной охраны) объектов и мест проживания и хранения имущества граждан. В настоящее время УВО обеспечивает централизованную охрану 413 объектов и 46 мест проживания и хранения имущества граждан. Для приема имущества под охрану физические и юридические лица, являющиеся собственниками имущества либо владеющие им на ином законном основании, их уполномоченные представители подают заявление в подразделение вневедомственной охраны по месту нахождения имущества.

— Как оцениваете предварительные итоги деятельности за текущий период?

— По итогам 9 месяцев текущего года поставленные задачи УВО выполнены в полном объеме.

— Аслан Усманович, какое внимание уделяется или должно уделяться памяти героев, погибших, защищая Родину? Что уже достигнуто в этой работе?

— Хранить память о героях — это лишь малая часть того, что мы могли бы сделать для их увековечения и помощи семьям. С этой целью в честь этих героев переименовывают улицы, называют школы и классы, открывают памятники и памятные доски. Включают имена в книги памяти, и они навечно занесены в списки своих подразделений. Эту работу непрерывно ведут сотрудники органов военно-политической работы нашего управления и подразделений.

— В какой степени руководство разных уровней в Управлении Росгвардии по Республике Ингушетия вовлечено в решение личных проблем сотрудников и военнослужащих и с помощью каких инструментов это осуществляется?

— Каждый начальник любого подразделения ведет разъяснительную работу и беседы со вверенным личным составом на предмет наличия или отсутствия социально-бытовых проблем любого рода. Руководитель всего нашего Управления генерал-майор полиции Буружев в свою очередь проводит эту работу с лицами, подчиненными ему напрямую, и в целом пытается охватить каждого, практически непрерывно принимая сотрудников и военнослужащих по личным вопросам.

— Наверняка молодёжь интересуется возможностью трудоустройства в ваши ряды? Где нужно учиться, чтобы стать сотрудником или военнослужащим Росгвардии?

— Каждое мероприятие с участием наших коллег заканчивается такими вопросами. Мы говорили ранее и повторяем сейчас, что лучший способ связать свою жизнь со службой и построить карьеру в Росгвардии — это поступить в ведомственные вузы, которых в войсках национальной гвардии 4, выпуститься кадровым офицером и служить Отечеству во всех смыслах этого слова. Это не единственный путь, в наших рядах большое количество сотрудников и военнослужащих, закончивших учебные заведения других ведомств или гражданские вузы, и среди этих людей множество героев, которые верны воинскому и служебному долгу.

— Спасибо вам большое за интервью!