По словам заместителя главного судебного пристава Ингушетии Низами Бузукашвили, новый закон призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.

— Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, — рассказал он в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетии». — Закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены. В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном документе, направленном для принудительного исполнения, исполнительный документ будет возвращаться в выдавший его орган для надлежащего оформления.

По словам собеседника, законом закрепляется и возможность использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

— Кроме того, в соответствии с положениями нового закона предусмотрена возможность автоматического вынесения процессуальных документов в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений, — пояснил Бузукашвили. — В частности, речь идет о возбуждении, отказе, приостановлении, прекращении или окончании исполнительного производства, отмене ограничений и запретов для должника, снятии арестов, предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения требований, отмене взыскания на денежные средства, зарплату и иные доходы должника.