Во время подготовки материалов, посвященных очень светлому празднику — Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, мы решили изменить своим традициям и вспомнить отнюдь не радостное, а самое настоящее трагическое событие трёхлетней давности, которое произошло с маленькой жительницей нашей республики Аишей Ажиговой.

День 4 июля 2019 года, когда по интернету прокатилась волна видеороликов с истерзанной семилетней девочкой, ещё долгие годы будет стоять в нашем сознании. Это шокирующее происшествие привело в полную растерянность не только медработников, много повидавших на своем веку, но и всё ингушское общество.

Медики Ингушской детской республиканской клинической больницы пришли в ужас, когда увидели беспомощную Аишу, которую привезли к ним из Сунженской районной больницы. На видео видно, как главный врач ДРКБ осматривает маленького ребёнка, тело которого частично отекло от ран, ссадин и гематом, и не может сдержать слёз.

Первая мысль у многих была, что ребенок оказался в руках психически нездорового человека. Но последовавшие затем подробности происшествия опровергали логическое объяснение нечеловеческой жестокости по отношению к беззащитному ребенку.

В больницу искалеченную девочку привезла её родная тетя по отцу Макка Ганиева, у которой она содержалась последние полгода. Здоровье Аиши было в критическом состоянии, поэтому женщине поневоле пришлось вести её к врачам. На вопросы изумленных медработников Ганиева всячески оправдывалась и приводила необоснованные версии, по причине которых девочка получила такие травмы. При этом она призналась, что долго лечила девочку народными средствами и обматывала эластичным бинтом травмированные руки. После этих признаний медики поняли, что здесь что-то не то, и вызвали полицейских, которые допросили и задержали женщину.

Врачи реанимационного отделения Ингушской ДРКБ сразу же вынесли свой вердикт и сказали, что пациентка Аиша Ажигова находится в тяжелом состоянии и ей предстоит сложное оперативное лечение.

И вечером того же дня, параллельно созваниваясь с лучшими клиниками России, ингушские специалисты в области детской и сосудистой хирургии собрались на консилиум, чтобы безотлагательно провести сложнейшую операцию на левой руке по удалению тромба. Как оказалось, к тому моменту у ребенка развивалась гангрена, и если бы не эта операция, Аиша могла бы лишиться обеих рук.

Все мы помним, как во время операции Аиши во дворе больницы стояли толпы людей, готовых в любую минуту помочь ребенку. И понимая это, врачи поочередно сообщали им о состоянии своей пациентки.

Юная жительница Ингушетии стала болью всей вселенной, когда в каждом доме, куда пришло это печальное известие об издевательствах над маленьким ребенком, люди молились Аллаху и просили дать ей исцеление. Словами невозможно объяснить, с какой душевной травмой люди восприняли печальную новость о том, что врачи не дают гарантии того, что все конечности девочки после таких травм можно будет сохранить.

В настоящее потрясение и шок вверг этот сенсационный случай жителей Ингушетии, у которых испокон веков к детям и старикам было трепетное отношение. Поэтому никто в эти дни не мог объяснить, как так получилось, что в Ингушетии, где сохраняются и исполняются с годами укореняемые традиции добра и заботливого отношения к беспомощным, несовершеннолетний ребенок оказался мишенью для злорадных людей и безбожников. И самое страшное в этой истории было то, что беззащитная девочка оказалась жертвой насилия, исходившего не от чужих людей, а от самых близких родственников.

Биологическая мать Аиши, после того как у неё отобрали девочку, вышла замуж и жила с другим мужчиной. При этом вместе с ней проживали два родных брата Аиши, и поэтому вопрос «а почему девочка не могла жить вместе с матерью?» долго оставался без ответа.

Родной отец также не принимал в жизни Аиши никакого участия, и дать каких-либо внятных сведений следствию, где он находился, когда над его малолетней дочуркой так жестоко глумились, он не смог. Создавалось такое впечатление, что отцу было всё равно, что происходит с его родным ребенком! Потом выяснилось, что он уезжал на заработки в соседнюю Чечню и параллельно устраивал свою личную жизнь, решив жениться на молоденькой девушке.

Глава региона, все правоохранительные и социальные органы власти, в том числе и уполномоченный по правам ребенка Зарема Чахкиева, взяли на личный контроль состояние здоровья и последующую судьбу Аиши, и после удачного завершения первой операции, в ходе телефонного разговора с федеральным детским омбудсменом Анной Кузнецовой, было определено место дальнейшего лечения девочки — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.

Леонид Рошаль, к которому была доставлена Аиша спецбортом МЧС на второй же день, в своем телевизионном интервью поблагодарил врачей Ингушетии за их высокий профессионализм и сказал, что его ингушские коллеги положили хорошее начало лечению девочки.

«С уверенностью сказать, что всё обойдется хорошо и без ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно. Более того, на снимках видно, что сломана локтевая кость со смещением и вывихнута головка правого плеча», — сказал Л. Рошаль при первом же визуальном осмотре. Также, по словам московских докторов, у девочки были обнаружены старые переломы рёбер и травма позвоночника, но эти вещи не требовали хирургического вмешательства.

Искалеченную Аишу в Москву сопровождали реаниматологи и уполномоченный по правам ребенка Зарема Чахкиева. Она периодически информировала население Ингушетии о состоянии здоровья ребенка, зная, как сильно все за неё переживают. Странным было и то, что среди сопровождавших девочку в Москву не было её родных людей, поэтому сразу же встал вопрос, кому в таком случае можно доверить дальнейшую судьбу ребенка.

В клинике Рошаля Аише провели несколько сложных операций — хирургам удалось спасти левую руку девочки. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии до последнего надеялись, что правую руку ребенка также удастся сохранить. Но ровно через месяц стало ясно, что в пальцах уже начался некроз, и девочке пришлось ампутировать омертвевшую кисть правой руки и предплечье.

«Настоящей болью отозвалось это сообщение в сердцах людей всего мира, — вспоминает сегодня эти трагические дни Зарема Чахкиева. — Конечно, все надеялись, что столичные медики проявят какие-то чудеса и сохранят обе руки, но чуда не случилось. После того как стало ясно, что Аише назначат первую группу инвалидности, свое желание удочерить её изъявляли многие люди из разных регионов России и зарубежных стран. Мне звонили и писали из Уругвая, Германии, Австралии, Норвегии, Якутии и других континентов, просили рассмотреть их кандидатуру. В основном это были выходцы из Ингушетии, но встречались люди и других национальностей. Мне даже писали матери погибших детей в Беслане, что есть женщина, которая днём и ночью плачет, узнав эту историю. Оказывается, девочка этой женщины погибла именно в семилетнем возрасте во время теракта в бесланской школе, поэтому она очень хотела, чтобы Аишу отдали ей. Конечно, такой вопрос требовал взвешенного отношения, к тому же надо было решать, как быть с родителями девочки, несмотря на то что они практически не занимались своим ребенком. И время показало, что общество поверило в благоразумие матери, и сегодня нам всем не хотелось бы в этом разочароваться».

В жизни маленькой Аиши, над которой жестоко издевалась тетя, нанося ей увечья, и которой пришлось ампутировать руку, произошло маленькое чудо, когда она прямо в больничной палате встретилась с родной матерью. Устроить эту встречу помогла уполномоченная по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова. Аиша ни на секунду не отпускала маму от себя и по привычке пыталась обнять её обеими руками, забывая, что одной ладошки у нее уже нет.

Анна Юрьевна за всё время нахождения Аиши в московской клинике не оставляла её без внимания. И эта долгожданная встреча матери с искалеченным ребенком состоялась также благодаря ей. Рассказывают, что как только Аиша пришла в себя после операции, она стала звать маму.

После встречи девочки с мамой, Кузнецова в своем интервью подтвердила: Лидия Евлоева не лишена родительских прав и готова воспитывать ребенка. Женщина утверждала, что не бросала дочку, ее просто не допускали к ребенку родственники мужа после развода. И когда она узнала, что случилось с дочерью, сразу бросилась в больницу, но к ребенку ее тогда не пустили.

Да, действительно, после разводов на Кавказе дети часто остаются в семье отца. Тем не менее, сказать, что в этой истории матери девочки поверили все беспрекословно, однозначно нельзя. Поэтому даже спустя три года после произошедшего говорить, что в этом кощунственном случае стало меньше вопросов, всё ещё рано. Посудите сами.

Во-первых, совершенно очевидно, что даже на Кавказе идти против желания женщины при ее твердом решении не расставаться с ребенком никто не осмелится, ведь мы живем не в каменном веке! Плюс все федеральные законы и нормативно-правовые акты действуют в пользу женщин при разводе, если у пары имеются несовершеннолетние дети. Далее, всё еще открытым остается вопрос: а почему мальчикам разрешено было оставаться с матерью, а Аише — нет? Поэтому изначально в средствах массовой информации сообщалось, что органы опеки намерены лишить семью избитой девочки родительских прав.

Говорили и писали, что отец Аиши ведет разгульный образ жизни, а мать добровольно отказалась от ребёнка после развода и отдала девочку своей бывшей золовке, которая была хорошо известна своим уголовным прошлым. А сама после этого создала новую семью и вовсе не интересуется судьбой своей малышки. И ещё вдобавок, люди, хорошо знакомые с Ажиговыми, говорили, что эта семья всегда выделялась каким-то чванским отношением к детям, и во многом это происходило по вине матери.

В доказательство подобным слухам стало интервью замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адама Мургустова, который подтвердил, что семья Ажиговых в 2017 году состояла на учете как неблагополучная семья, а мать Аиши состояла в полиции на профилактическом учете ещё когда девочка жила с ней. Но потом, в связи с тем, что там положение более-менее улучшилось, Ажиговы с учета были сняты.

Новая семья, в которую попала девочка после развода родителей, также не блистала положительными отзывами: она не имела постоянного места жительства и поэтому не состояла в списках органов опеки, как малообеспеченная. Как показала проверка, Аиша жила у тети без каких-либо документов, и опеки на ребенка установлено не было. По этой же причине девочки не было и в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вполне очевидно, что при сохранении своей семьи родителями этой бедной девочки она не подверглась бы такому насилию и не «прославила» бы нашу республику. При любом раскладе, родители, будь они рядом, не позволили бы никому так измываться над своим ребенком, но, стало быть, им было не до неё: они устраивали свою личную жизнь, и это сокровище стало для них обузой и тяжким бременем.

Но нас сегодня, по истечении определенного времени после трагедии, не может также не интересовать вопрос: а почему семья Ажиговых и раньше считалась неблагополучной, и какова доля вины матери в этом? Ведь при желании женщина ради своего ребенка пойдет на многое. Соответственно, нельзя упускать из виду и то, что многие раны и повреждения на теле ребенка имели застарелый характер, а девочка находилась у тёти всего шесть месяцев. Думается, на все эти вопросы ещё будут найдены правильные ответы, которые даст нам сама жизнь.

А что касается благоприятной среды обитания маленького человечка, которой так не хватало нашей героине и когда она жила с родителями, и когда оказалась у тёти, необходимо сказать, что только в семейном кругу мы получаем самые важные ценности. А роднит и объединяет семью желание помогать друг другу, служить опорой и поддержкой. Только полноценная семья способна помочь человеку встать на ноги, и за весь этот процесс социализации личности ответственность несут родители, и потом только общество, школа, государство. А чтобы такую семью создать, женщине-матери необходимо научиться быть мудрой и целеустремленной, и думать не только о себе, но и о детях, которым ты подарила жизнь.

Мы знаем, что есть такие люди, особенно женщины, которые просто не хотят иметь детей, так как считают, что их будет непросто обеспечить и на их плечи ложится очень большая ответственность. Их понять можно.

Но встречаются и такие женщины, которые даже не думают об ответственности, когда рожают детей и бросают их на произвол судьбы. Более того, подобные мамаши и их мужья считают, что им кто-то обязан в воспитании детей. При этом сами они не прилагают усилия для улучшения собственной жизни и думают, что это государство обязано обеспечивать их во всём! Но так не бывает!

Поэтому важно помнить, что если родители будут стремиться создавать в доме позитивную обстановку, благоприятно отражающуюся на духовном и физическом здоровье детей, то такие семьи будут по-настоящему счастливы. Постоянное общение, дружба и любовь между всеми членами семьи — вот основа крепких отношений.

Бесспорным фактом является то, что там, где росла Аиша с пелёнок, такие общечеловеческие ценности, как любовь, нежность и верность сроду не испытывали. А та женщина, которая взяла на поруки брошенного ребенка, скорее всего вообще не понимала, что такое ценность семьи и жалость к беззащитным. Только хотелось бы ей напомнить, что семья и всё, что в ней имеется — это еще и важная социальная единица, которая находится под охраной закона. В статье 38 Конституции РФ изложено, что материнство и детство находятся под защитой государства и забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей и опекунов.

Не может не удивлять также холодное равнодушие соседей Ганиевой, которые просто молчали. Может, потому что её муж был полицейским, а с такими «блюстителями» порядка простым людям не хочется сталкиваться. Говорят, что о том, что Аишу избивают и что она вообще жила в семье Ганиевых, мало кто знал: Ганиева скрывала это от посторонних глаз. Кто-то слышал плач, но люди думали, что это безобидные капризы малолетнего ребенка.

Тем не менее, не перестает беспокоить такой момент, касающийся ненадлежащей работы участковых уполномоченных полиции, которые обязаны были знать о состоянии этого неблагополучного семейства, ведь были такие разговоры, что у Ганиевых находится чужой ребенок, который вообще не выходит со двора. Почему никто не забил тревогу и не поинтересовался, что случилось, ведь не может ребенок беспрерывно плакать и беспокоиться без причины!?

Уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (о причинении вреда здоровью в отношении малолетнего) в отношении арестованной тети ребенка было возбуждено немедленно, и Ганиеву отправили под арест. Следствие подтвердило, что это она так издевалась над ребенком.

Также стало известно, что Ганиева уже была ранее судима по ч. 1 ст. 111 УК РФ (за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Под следствие попал и ее муж, полицейский Иса Мирзаев. Вместе с супругой он воспитывал двоих сыновей, которых передали в реабилитационный центр после случившегося. В отличие от приемной девочки, на теле мальчиков никаких травм обнаружено не было.

На допросах женщина, пытаясь оправдаться, несколько раз меняла показания: то она говорила, что о происхождении ран ей неизвестно, а ожоги Аиша якобы получила, когда села в кастрюлю с кипятком (или борщом). То она, полностью отрицая свою вину, уверяла, что все травмы были получены ребенком вследствие череды падений. Затем она придумала, что эти травмы девочка могла получить, когда она упала в канализационную яму во дворе дома, и массу других доводов в свою пользу, которые суд не принял во внимание.

В итоге, за жестокое обращение с ребенком Ганиеву приговорили к 6 годам колонии строгого режима, а её супругу дали два с половиной года.

В декабре 2019 года Аишу выписали из столичной больницы и отдали маме. После приезда в Ингушетию эту семью заселили в благоустроенную квартиру в Магасе, где они до сих пор и проживают. За это время девочку несколько раз возили на реабилитацию в Москву, но из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией многие визиты к столичным врачам пришлось перенести.

Осенью 2020 года Аиша пошла в первый класс спецшколы, но устанавливать искусственную конечность пока рано, говорят врачи, потому как ей сложно будет носить такую руку. Для неё была создана специальная учебная программа, которая предполагает занятия с психологом и другими специалистами.

А еще появилась надежда, что жертвы этой девочки не окажутся напрасными. После этого инцидента все государственные органы власти по указанию Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова усвоили для себя необходимость уделять пристальное внимание решению проблем неполных и многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Мы все, наше гражданское общество в очередной раз столкнулись с вопиющим проявлением того безобразного явления, которое называется «семейным насилием», которое нельзя допустить. Поэтому, в связи с резонансным делом об избиении семилетней девочки в Ингушетии, стали разрабатываться законопроекты о противодействии насилию в семье, которые будут приняты в ближайшем будущем.

Если говорить о положении женщин в обществе, надо сказать, что, по статистике, насилие в отношении женщин с каждым годом набирает обороты, и число жертв неумолимо растет. Женщины очень часто сталкиваются с насилием в правовой сфере и повседневной жизни. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возможности. При этом насилие в отношении женщин причиняет им невыразимые муки, горе семьям.

Отдельной большой темой является и насилие в семье, от которого страдает немалое число женщин. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных организаций, которые считают, что победить насилие возможно, если жертвы насилия перестанут бояться бороться за свои человеческие права.

Понятное дело, боязнь позора и страх мешают женщинам искать помощи на стороне. А некоторые женщины и вовсе стесняются выносить сор из избы и скрывают свою неблагополучную семейную жизнь. Но это, по утверждениям многих социологов, будет продолжаться до бесконечности, если женщины сами не будут бороться за свои права и давать отпор всем, кто тем или иным способом попытается их оскорбить и унизить. Поэтому все правозащитные организации призывают жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть боль и унижение, потому как насилие в отношении женщин является прямым нарушением прав человека. Дома, в школе, на работе и в других местах массового скопления людей женщинам надо знать, как себя вести и быть внимательными во всём. А если ситуация из раза в раз усугубляется и повторяется, то надо принимать кардинальные меры и сообщать об этом в соответствующие органы.

Одним словом, если женщина ошиблась в избраннике, лучшим выходом освобождения из капкана будет только расставание. Самое главное — вовремя осознать это и принять решение, воспользовавшись помощью друзей, родственников и специалистов. Любой женщине в первую очередь стоит заранее подумать о своём благополучии и благополучии детей, а также о своей и их безопасности.

Скажу откровенно, мне лично иногда кажется, что женщины часто сами в какой-то мере виноваты в том, что попадают в железное кольцо деспотизма своих спутников жизни. Посудите сами: очень часто женщины, вступая в брачные отношения с мужчиной, даже не пытаются проанализировать черты его характера, взгляды на семейную жизнь и разузнавать его прошлые отношения с женщинами, даже если он не единожды был женат. А потом попадают в криминальные сводки.

В большинстве случаев побоям подвергаются необразованные женщины и, так называемые «серые мышки», хотя попадаются и вполне преуспевающие дамы, кандидаты наук и прочие умные и многого в жизни достигшие женщины.

Психологи говорят, что чаще всего основы долготерпения у девочек закладываются ещё в детстве. Либо они растут в семьях, где насилие является обыденным явлением, либо в детстве они были лишены родительской любви и воспитывались в строгости методом кнута, а также не слышали похвал и не получали подарков.

А мужчины-забияки как раз-таки и выбирают себе в жёны именно таких женщин, которые воспитывались в неблагоприятной среде и не могут постоять за себя. Они ни за что на свете не станут знакомиться с сильной, волевой, уверенной в себе женщиной, и инстинктивно будут искать ту, которая готова играть роль жертвы.

Наши старики всегда говорили, что руку на женщину может поднять только не состоявшийся в жизни и не уверенный в себе мужчина, «слабак», одним словом. Но, как показывает горькая практика, поднявший руку один раз, обязательно поднимет её снова. А такое отношение подавляет женскую независимость и унижает их человеческое достоинство.

И получается такой сложный замкнутый круг, наподобие того, в котором оказались родители маленькой Аиши, которые вместо положенной любви дали своему ребенку пожизненную инвалидность.

Больше всего в этой истории поразила стойкость, отзывчивость и доброта Аиши, готовой обнять и расцеловать всех, кто оказался рядом с ней. Она как будто хотела сказать всем: «Смотрите! Несмотря на то, что мне сделали очень больно, я люблю вас, и хочу, чтобы и вы меня любили также!!!»

Но какой вывод из этой истории должны сделать мы — взрослые? Наверное, в первую очередь, нам надо научиться быть бдительными и сострадательными к чужой беде, ведь никто из нас не застрахован от такого несчастья.

Более того, этот случай сигнализирует нам о серьезном сбое в системных ценностях ингушей. Но широкий резонанс и моментальная реакция людей, готовых оказать ребенку помощь, многочисленные молитвы о ее здоровье, требования наказания для всех виновных, позволяют думать, что разрушительные процессы затронули лишь малую часть нашего общества.

Говорить можно много и долго на эту тему, только в эти светлые июльские дни хотелось бы побольше праздника, и пожелать всем семьям благополучного проживания, чтобы ни один ребенок на земле не называл чужую тётку «мамой», и чтобы все мы стали чуточку добрее к тем, за кого в ответе. Также хочется надеяться, что весь этот кошмар, через который прошла маленькая Аиша, останется в прошлом, и она обретет своё настоящее счастье.