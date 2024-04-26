УПЧ в Ингушетии помог многодетной матери восстановить право на получение пособий

Сотрудники аппарата УПЧ получили обращение от матери шестерых детей с жалобой на отказ в назначении ей социальных выплат на детей, притом что один из них — инвалид с рождения. Женщина просила содействовать в решении этой проблемы.

«С января этого года мне приостановили выплаты ежемесячных пособий на моих детей, несмотря на своевременную подачу заявления в Социальный фонд с просьбой о продлении пособий», — цитирует слова женщины пресс-служба.

После рассмотрения обращения жительницы республики уполномоченный принял решение направить запрос по существу жалобы в Социальный фонд России.

Отмечается, что по итогам обработки запроса Социальным фондом было принято решение о назначении ежемесячных пособий многодетной матери на каждого ребенка в размере 14 294 рублей в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.