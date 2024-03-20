Очередной гуманитарный груз отправили из Ингушетии в Палестину 

«Фура с 29 тоннами продовольствия присоединится к российскому гуманитарному конвою и дальше отправится в город Эль-Ариш, где груз будет передан Египетскому обществу «Красный полумесяц». Эта организация занимается распределением гуманитарной помощи между палестинцами», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что ноябре прошлого года, в ходе акции, жители республики собрали более 200 тонн продуктов питания, средств личной гигиены, палаток, постельных принадлежностей и многое другое. Часть необходимого была закуплена на собранные людьми денежные средства.

Также регион принял 129 вынужденных переселенцев из Палестины. Они обеспечены всем необходимым. 10 из них, имеющие российское гражданство, приняли участие в выборах Президента России, которые состоялись 15-17 марта.

«Это наш человеческий долг — помогать людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Мы должны позаботиться о том, чтобы они ни в чем не нуждались. А их собратьям, все еще остающимся в Палестине, мы и дальше будем помогать продуктами, теплыми вещами, медикаментами и другими предметами первой необходимости», — подчеркнул Глава Ингушетии.