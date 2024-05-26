Один человек пострадал при хлопке газа в частном доме в Ингушетии

Инцидент произошел в ночь на 26 мая в частном доме на улице Вокзальная, 52. В экстренную службу сообщение о случившемся поступило в 23:35 мск.

Собеседник рассказал, что произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Общая площадь дома составляет 84 квадратных метра. Пострадавшего госпитализировали в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Для ликвидации последствий привлекались 15 сотрудников Главного управления МЧС России по республике, а также четыре единицы техники. Кроме того, на месте происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи» в составе четырех человек и одной единицы техники.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.

«Ситуация с хлопком газовоздушной смесью является серьёзной и потенциально опасной для жизни и здоровья людей. Важно, чтобы все граждане соблюдали требования безопасности при использовании газовых приборов и своевременно вызывали экстренные службы при возникновении чрезвычайных ситуаций», — добавили в ведомстве.