Около 54 тыс. жителей Ингушетии проголосовали за объекты благоустройства

На данный момент по активности лидируют города Назрань и Сунжа — там проголосовали 15 769 и 8418 человек соответственно. Наименее активно себя проявляет население Назрановского и Малгобекского районов.

«Каким образом будет преображаться Ингушетия, зависит лишь от местного населения. В связи с этим я призываю жителей принять участие в голосовании как можно скорее. Тем, кто уже отдал свой голос за понравившийся проект, выражаю огромную благодарность за неравнодушие», — подчеркнул Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметим, что средства на строительство и благоустройство выделяются из федерального бюджета.

Напомним, что голосование проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо перейти на сайт https://06.gorodsreda. ru/.