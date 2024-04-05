Около 54 тыс. жителей Ингушетии проголосовали за объекты благоустройства

В голосовании за объекты благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» приняли участие почти 54 тыс. жителей республики, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.
На данный момент по активности лидируют города Назрань и Сунжа — там проголосовали 15 769 и 8418 человек соответственно. Наименее активно себя проявляет население Назрановского и Малгобекского районов.
«Каким образом будет преображаться Ингушетия, зависит лишь от местного населения. В связи с этим я призываю жителей принять участие в голосовании как можно скорее. Тем, кто уже отдал свой голос за понравившийся проект, выражаю огромную благодарность за неравнодушие», — подчеркнул Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.
Он также отметим, что средства на строительство и благоустройство выделяются из федерального бюджета.
Напомним, что голосование проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо перейти на сайт https://06.gorodsreda. ru/.