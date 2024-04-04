Осужденного перевели в колонию поближе к дому после вмешательства УПЧ в Ингушетии

Он отметил, что мать осужденного обратилась в ведомство с просьбой перевести ее сына в колонию поближе к месту жительства родных.

«Мой сын отбывал наказание в Саратовской области, но после судебного процесса в Ростове-на-Дону его должны были отправить в другое исправительное учреждение. У нашей семьи сложное финансовое положение, а мне самой необходим постоянный присмотр и уход из-за здоровья. Прошу оказать нам помощь в сложившейся ситуации», — цитирует слова заявительницы собеседник.

По результату совместной работы уполномоченного по правам человека в республике и ФСИН России осужденный направлен для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН России по Северной Осетии.