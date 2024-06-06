Парламент Ингушетии утвердил дату проведения голосования по избранию Главы республики

«Далее политические партии, обладающие в соответствии с законодательством правом представлять кандидатов, могут внести в адрес Президента Российской Федерации свои предложения по кандидатурам на должность руководителя региона», — рассказали газете «Ингушетия» народные избранники.

Отмечается, что в настоящее время этим правом обладают 5 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Регламент таков: после рассмотрения Президентом страны предложенных политическими партиями кандидатур, не позднее чем за 20 дней до даты голосования, Владимир Путин представит в Народное собрание Ингушетии трех кандидатов для избрания на должность Главы республики.

Непосредственно в единый день голосования во второе воскресенье сентября, в парламенте субъекта состоится голосование по избранию Главы региона.