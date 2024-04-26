Педагогов из Ингушетии приглашают принять участие в IV Форуме классных руководителей

Как сообщила газете пресс-служба Главы и правительства республики, это уже четвертая встреча профессионалов в области образования, организуемая по инициативе Министерства просвещения России и личному поручению главы государства.

Приему заявок на участие уже дан старт, и он продлится до 10 июня. Для подачи заявки всего лишь нужно заполнить анкету, доступную по ссылке https://vk. com/app51730148.

Отмечается, что форум встретит своих гостей насыщенной программой с образовательными сессиями, дискуссиями и культурными мероприятиями.

Отбор участников будет осуществляться по нескольким ступеням, включая анкетирование, тестирование по основам педагогики, а также предусмотрено несколько специальных тестов и презентация видеовизитки.