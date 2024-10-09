Перспективы развития спортивной борьбы в Ингушетии обсудили в Москве

Как информировали газету «Ингушетия» в спортивном ведомстве субъекта, в ходе общения сторон были обговорены нюансы организации и проведения первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, посвященного памяти Героя России Алихана Калиматова, старт соревнований намечен на весну следующего года.

Руслан Белхороев выразил особую благодарность Михаилу Мамиашвили и организации, которую он представляет, за поддержку инициативы республики в проведении этого масштабного борцовского турнира в Ингушетии.

Также был подчеркнут весомый вклад и поддержка развития и становления спортивной борьбы в регионе со стороны вице-президента Федерации спортивной борьбы страны, основателя спортклуба «Ади Ахмад» Алихана Харсиева.