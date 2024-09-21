Под предлогом прописки на Крайнем Севере мошенница лишила жителя Ингушетии 280 тыс. руб. 

Полицейским потерпевший рассказал, что, просматривая статусы контактов в мессенджере WhatsApp, он заинтересовался объявлением об оказании услуг по прописке в районах Крайнего Севера.

Мужчина вступил в переписку с женщиной, которая заверила его, что оформляет регистрацию по месту пребывания, пояснив, что коэффициент соответствующих льготных выплат для него будет значительно выше. Соответственно за услугу надо платить.

Доверчивый заявитель перевел мошеннице 280 тыс. рублей, однако обещанных выплат не дождался, связь с ним прервали.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.