Похороны погибшего в зоне СВО Рашида Дударова прошли в селе Кантышево Ингушетии

Выразить свои соболезнования членам семьи павшего бойца приехали председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев, вице-премьер республики Магомед Евлоев, представители различных министерств и ведомств, а также сотрудники администрации Главы Ингушетии.

Как рассказал собеседник нашего издания, от имени руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова семье Дударовых была передана материальная помощь.

Стоит напомнить, что в связи с обстоятельствами гибели Рашида Дударова, его ближайшие родственники обратились с заявлением в Военно-следственный отдел. Власти региона в свою очередь направили обращение в военную прокуратуру Южного военного округа и Военно-следственное управление Следственного комитета России по Южному военному округу с просьбой провести тщательную проверку по факту гибели Дударова и дать объективную оценку произошедшему. Глава республики взял на личный контроль ход разбирательства.

В региональном правительстве в очередной раз призывают жителей воздержаться от распространения неподтвержденных сведений и дожидаться завершения следственных мероприятий, результаты которых будут доведены до местного населения.

Дала гешт долда!