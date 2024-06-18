Похороны погибшего в зоне СВО Рашида Дударова прошли в селе Кантышево Ингушетии

В сельском поселении Кантышево Назрановского района простились с бойцом Рашидом Дударовым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом «Ингушетию» информировали в пресс-службе Главы и правительства региона.
Выразить свои соболезнования членам семьи павшего бойца приехали председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев, вице-премьер республики Магомед Евлоев, представители различных министерств и ведомств, а также сотрудники администрации Главы Ингушетии.
Как рассказал собеседник нашего издания, от имени руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова семье Дударовых была передана материальная помощь.
Стоит напомнить, что в связи с обстоятельствами гибели Рашида Дударова, его ближайшие родственники обратились с заявлением в Военно-следственный отдел. Власти региона в свою очередь направили обращение в военную прокуратуру Южного военного округа и Военно-следственное управление Следственного комитета России по Южному военному округу с просьбой провести тщательную проверку по факту гибели Дударова и дать объективную оценку произошедшему. Глава республики взял на личный контроль ход разбирательства.
В региональном правительстве в очередной раз призывают жителей воздержаться от распространения неподтвержденных сведений и дожидаться завершения следственных мероприятий, результаты которых будут доведены до местного населения.
Дала гешт долда!