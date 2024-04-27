Представители Ингушетии в Москве отправили гуманитарную помощь пострадавшим от паводков

Собеседник издания напомнил, что за последние два месяца от паводков пострадали многие населенные пункты нашей страны. Так жители Оренбургской, Курганской, Тюменской и других областей остались без личных вещей, а некоторые и крыши над головой.

«Если вы хотите присоединиться и помочь, то на сайте благотворительной организации «Милосердие» можно найти реквизиты организаций в регионах, которые принимают финансовую помощь для пострадавших от наводнения, а также чаты волонтеров», — отметили между тем в постпредстве республики в Москве.

Также вы можете помочь, передав предметы первой необходимости для пострадавших затопленных районов в пункт сбора гуманитарной помощи в Москве: Новая Басманная 26, к2. Тел: 8 (495) 150-54-92.

Уточнить перечень необходимых предметов можно по телефону и на сайте организации «Справедливая помощь».