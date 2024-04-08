Проект «Наследие предков» будет реализован в Ингушетии

По словам автора проекта Амины Гулиевой, он разделен на три этапа, в ходе которых будут поводиться образовательные и практические программы.

«Участниками станут около 300 молодых людей, которые в рамках практического этапа проведут живое радио- и видеоинтервью со спортсменами, деятелями культуры и так далее. После этого ребятам необходимо будет создать репортажи на основе проведенных интервью о традициях, обычаях и культуре ингушей. В дальнейшем их разместят в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм». На реализацию данной инициативы планируется направить более 500 тыс. рублей грантовых средств Росмолодежи», — подчеркнула она.

Отмечается, что в рамках проекта «Наследие предков» в мае текущего года состоятся выездные встречи, лекции и мастер-классы. Спикерами выступят опытные журналистов и историки региона.