Прокуратура Ингушетии начала проверку после хлопка газа в частном доме

Отмечается, что будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. В случае выявления нарушений, будут предприняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

Как уточнили в ведомстве, к месту происшествия выехал прокурор города Ибрагим Чербижев, который на месте будет координировать действия специальных служб и представителей правоохранительных органов.

Результаты данного расследования взяты на контроль прокурором республики.

Как ранее сообщало наше издание, в результате хлопка газовоздушной смеси в Назрани пострадал один человек.