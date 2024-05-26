Прокуратура Ингушетии начала проверку после хлопка газа в частном доме

Прокуратура проводит проверку после того, как в одном из частных домов в Назрани произошёл хлопок газовоздушной смеси, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.
Отмечается, что будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. В случае выявления нарушений, будут предприняты все необходимые меры прокурорского реагирования.
Как уточнили в ведомстве, к месту происшествия выехал прокурор города Ибрагим Чербижев, который на месте будет координировать действия специальных служб и представителей правоохранительных органов.
Результаты данного расследования взяты на контроль прокурором республики.
Как ранее сообщало наше издание, в результате хлопка газовоздушной смеси в Назрани пострадал один человек.