Прокуратура помогла восстановить пенсионные права жительницы Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона, при проведении проверки установлено, что размер страховой пенсии по старости заявительницы был необоснованно снижен на сумму более 9 тыс. рублей якобы из-за неподтвержденного стажа работы. При этом, наличие сомнений не является законным основанием для прекращения или снижения пенсии.

Магасский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. ВС республики оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

В данное время женщине возобновлена выплата пенсии в прежнем размере, удержанные за указанный период более 176 тыс. рублей выплачены.