Прокуратура проводит проверку после ДТП в столице Ингушетии с пострадавшими детьми

«В порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о защите прав несовершеннолетних», — отметил собеседник издания.

Напомним, сегодня днем в Магасе на пересечении улиц Бота Гагиева и Саида Чахкиева произошло столкновение автомобилей Audi и Honda. Пострадали три ребенка и столько же взрослых.

Травмированные доставлены в медицинский центр «Айболит» и Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.