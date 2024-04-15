Прокуратура проводит проверку после ДТП в столице Ингушетии с пострадавшими детьми

Хусейн Плиев

Прокуратурой Магаса проводится проверка после автоаварии в столице региона с участием двух иномарок, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском надзорном ведомстве.

«В порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о защите прав несовершеннолетних», — отметил собеседник издания.

Напомним, сегодня днем в Магасе на пересечении улиц Бота Гагиева и Саида Чахкиева произошло столкновение автомобилей Audi и Honda. Пострадали три ребенка и столько же взрослых.

Травмированные доставлены в медицинский центр «Айболит» и Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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