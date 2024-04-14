Прокурор Ингушетии взял на личный контроль ход расследования убийства несовершеннолетнего 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на место происшествия для координации действий правоохранителей выезжал исполняющий обязанности прокурора Малгобека Измаил Кодзоев.

«Будут выяснены все обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие, а также дана оценка соблюдения органами профилактики правонарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних», — отмечается в релизе.

Как ранее информировало наше издание, накануне около полуночи в селе Инарки, находившийся в состоянии опьянения 43-летний мужчина, поссорившись с 58-летним односельчанином, выстрелил из карабина Сайга-12С в припаркованную Volkswagen, принадлежащую оппоненту.

В результате ранение в живот получил племянник хозяина машины 2010 года рождения, который скончался в больнице.

В отношении задержанного стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).